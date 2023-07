TestFlight voor visionOS-apps

TestFlight is het platform van Apple waarmee ontwikkelaars gemakkelijk gebruikers kunnen uitnodigen om hun apps te testen als ze nog in betafase verkeren. Verloopt het testen goed, dan kan de app worden ingediend bij de App Store. TestFlight is ook aangepast voor apps die met Xcode 15 beta 3 zijn gebouwd. Dit houdt in dat apps voor iOS 17, iPadOS 17, macOS Sonoma, tvOS 17 en watchOS 10 kunnen worden getest onder gebruikers. Nu is daar duus visionOS 1 bijgekomen. Apple bracht in juni al de officiële visionOS SDK uit, dat alle tools bevat om een bestaande app alvast naar visionOS om te zetten. Met een simulator kun je op de Mac zien hoe je app eruit komt te zien. Maar de echte ervaring van een headset ontbreekt dan nog.



Het wachten is op de developer kit

Het testen kan pas beginnen als de eerste Apple Vision Pro developer kits in handen zijn van ontwikkelaars. Hiermee kunnen ze alvast de eerste toepassingen testen. Het is de eerste keer dat de headset ‘in het wild’ te gebruiken zal zijn. Eerder liet Apple de media kennismaken met Vision Pro , maar gebeurde onder strikt gecontroleerde omstandigheden, gedurende een halfuur in een aparte testomgeving. Er mochten geen foto’s worden gemaakt van mensen die de headset droegen en ook hebben we nog geen Apple-kopstukken gezien met een Vision Pro op het hoofd. De eerste developer kits worden nog in juli verwacht . Apple heeft nog geen verdere informatie gegeven over de prijs en voorwaarden om de Vision Pro in huis te halen. Wel weten we dat er een gastmodus op zit, zodat meerdere mensen de headset kunnen proberen.

Met TestFlight wordt het mogelijk om ook daadwerkelijk apps te testen op de Vision Pro-headset. Apple geeft daarnaast toegang tot beta-software, technische support, labs voor ontwikkelaars en discussiefora. Dit was eerder ook het geval bij de developer kit voor Apple Silicon. Dit was een omgebouwde Mac mini, die in 2020 werd verkocht voor $500 om de overstap van Intel naar Apple Silicon soepel te laten verlopen. De ontwikkelaars moesten hun developer kit aan het einde van het testprogramma wel weer terugsturen. Om ontwikkelaars op weg te helpen gaat Apple ook labs organiseren in Londen, München, Cupertino, Shanghai, Singapore en Tokyo.

Ontwikkelaars kunnen meer info vinden via App Store Connect. Voor gewone gebruikers is de TestFlight-app gratis in de App Store te vinden. Op basis van je Apple ID krijg je te zien welke beta-apps er voor jou klaar staan om te testen, maar je kunt ook gebruik maken van een algemene invite van een ontwikkelaar.

De Vision Pro ligt pas in 2024 in de winkel voor overige gebruikers. Daarnaast komt er een goedkopere uitvoering die in 2025 of 2026 verkrijgbaar zal zijn.