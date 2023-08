Apple Vision Pro kan zelfs Windows XP draaien, maar…

Apple's Vision Pro is vanaf de eerste dag geschikt om Windows XP erop te draaien. Een officiële oplossing is het overigens niet, maar het is het werk van ontwikkelaars van UTM.

Apple Vision Pro kan Windows XP draaien

In een video op X (Twitter) is te zien hoe je een Windows XP virtuele machine met succes kunt opstarten in de visionOS simulator, dankzij de inspanningen van het UTM-team. UTM is een systeememulator en virtuele machine-host voor iOS en macOS, gebaseerd op QEMU. Toch is het nog iets te vroeg om te juichen. Volgens de ontwikkelaars is Windows XP weliswaar met succes geëmuleerd in visionOS, maar zijn er nog niet in geslaagd om invoer te ondersteunen. Je kunt dus niet met de virtuele machine communiceren na het opstarten. Het plan is om hier nog aan te werken. Daarnaast wordt gekeken naar Windows 10.



Hoewel het op het eerste gezicht indrukwekkend lijkt om Windows op visionOS te laten draaien, is het in feite niet zo verrassend, aangezien visionOS is gebaseerd op iPadOS. En dat wordt door de ontwikkelaars van UTM al ondersteund. Toch is het goed om te weten dat het mogelijk is dat een inmiddels vrij bejaard besturingssysteem van een concurrerend bedrijf óók op de Vision Pro werkend te krijgen is.

UTM zul je niet in de App Store vinden, aangezien Apple geen apps met virtuele machines toestaat. De app moet worden geïnstalleerd via sideloading of TestFlight. UTM kan worden gebruikt om besturingssystemen zoals Linux, Windows 10, Windows XP en meer op je Mac te draaien.

Dit moet je weten over Apple Vision Pro

Vision Pro is de eerste mixed-reality headset van Apple. Hij maakt gebruik van geavanceerde sensoren en camera's, met binnenin een M2-chip en een nieuwe R1-chip om de beelden van de camera's in realtime te renderen. De Vision Pro komt begin 2024 in de Verenigde Staten beschikbaar voor $3.499. Later dat jaar volgen andere landen. Voor ontwikkelaars is er nu al een Vision Pro Developer Kit.