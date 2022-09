Apple start vandaag officieel de verkoop van twee nieuwe producten: de Apple Watch Ultra en de AirPods Pro. Je kunt vanaf vandaag je bestelling thuisbezorgd krijgen of snel nog eentje bestellen voor afhalen in de Apple Store.

De Apple Watch Ultra verkoop is gestart

Vanaf vandaag kunnen de eerste echte klanten de Apple Watch Ultra uitpakken, bewonderen en om hun pols gespen. Eerder deze week verschenen er al reviews en eerste indrukken van internationale media, die een reviewexemplaar van Apple ontvingen en er een paar dagen mee aan de slag konden. Misschien heb je op basis daarvan toch de knoop doorgehakt: jij wil ‘m ook! Dat kan, ook nog op korte termijn. Toen we vanochtend de levertijden controleerden, bleek dat je vandaag nog diverse varianten kunt afhalen bij Apple Amsterdam en de andere Apple Stores in Nederland en België. Je bent dus nog niet te laat. Voor thuisbezorgen geldt inmiddels een levertijd tot diep in oktober.



De Apple Watch Series 8 en de Apple Watch SE 2022 gingen een week geleden al in de verkoop en zijn nog goed leverbaar, ook voor afhalen in de winkel. Hoewel het prima smartwatches zijn, gaat de aandacht dit jaar toch vooral naar de Ultra, hét topstuk voor mensen met een actieve levensstijl.

Alle uitvoeringen kosten €999,- bij Apple en bij de diverse winkels zul je momenteel ook die prijs betalen. De enige uitzondering is T-Mobile, waar je bij afsluiting van een €5 kostende databundel eenmalig €864,- betaalt. Volgens de kleine lettertjes zou je je databundel zelfs na een maand weer kunnen opzeggen.

Kijk ook eens bij deze winkels:

Prijzen Apple Watch Ultra

Oranje bandje Zwart bandje Groen bandje Beige bandje Middernacht bandje Geel bandje Wit bandje Blauw bandje

Na ontvangst van je Apple Watch Ultra kun je meteen de watchOS 9.0.1 update installeren, want die is speciaal voor jou gemaakt om de laatste bugs op te lossen.

Hulp bij je keuze

Twijfel je nog of de Apple Watch Ultra iets voor jou is? Lees dan onze vergelijkingen:

Bekijk ook Apple Watch Series 8 vs Apple Watch Ultra: twee van de nieuwste modellen vergeleken De Apple Watch Series 8 en Apple Watch Ultra zijn twee van de nieuwste Apple Watch-modellen. Ze hebben allebei dezelfde chip en sommige functies komen overeen, maar er zijn ook duidelijke verschillen. We laten je de verschillen tussen de Apple Watch Series 8 en Apple Watch Ultra zien.

AirPods Pro 2022 verkoop ook gestart

Als er al rijen bij de Apple Store staan, dan zal het vooral zijn voor de AirPods Pro 2022. Die gaan vandaag ook in de verkoop en zijn een stuk betaalbaarder. Voor €299,- stop je een nieuw setje AirPods Pro in je oren.

AirPods Pro 2022 AirPods Pro 2021 AirPods Pro 2019

Ook bij de AirPods Pro 2022 kun je lezen over de eerste ervaringen van reviewers om te kijken wat de internationale media ervan vinden. Maar misschien wel interessanter is te zien wat nou eigenlijk de échte verschillen met het voorgaande model zijn. Bekijk hiervoor onze vergelijking AirPods Pro 2022 vs AirPods Pro 2019.