iCulture Vandaag: dit was vrijdag 23 september 2022

Wat gebeurde er op Apple-gebied op vrijdag 23 september 2022? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Vandaag publiceren we de eerste in een lange lijst reviews: we hebben de Apple Watch Series 8 getest en vinden het de kleinste upgrade ooit bij een Apple Watch. Nee, dan de Apple Watch Ultra: die ging vandaag officieel in de verkoop, samen met de nieuwe AirPods Pro. Voor mensen die nog snel wilden kopen was er nog een kans om zelf af te halen in de winkel. Doe je dat niet, dan zul je tot eind oktober moeten wachten. Dit en meer vandaag op iCulture.nl!



Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg