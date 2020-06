Veiling vooral voor 700 MHz frequentie, maar nog geen 3,5 GHz

Voordat een provider een bepaalde frequentie mag gebruiken moeten deze de rechten hiervoor verwerven. Dat gebeurt door de frequenties te veilen. In het verleden zijn hier fikse prijzen voor betaald tijdens de veiling van 4G-frequenties. Nu is het de beurt aan 5G.

Hoewel de veiling nog niet rond is kunnen we nu al zeggen dat dit niet een wereld van verschil zal betekenen voor gebruikers van het 5G-netwerk in Nederland. Daarvoor moeten nog andere frequentiebanden worden geveild om het volledige potentieel van 5G te benutten. Er worden drie frequentiebanden geveild: 700, 1400 en 2100 MHz. Pas als de veiling is afgerond mogen de frequenties gebruikt worden.



De belangrijkste frequentie is 700 MHz. De provider die er de grootste zak geld voor neerlegt krijgt de rechten om erop te zenden. Toch moet die provider zich wel aan enkele eisen houden. Zo moet er verplicht gezorgd worden voor landelijke dekking en een minimale internetsnelheid. De 700 MHz frequentie stelt providers in staat om 5G te activeren. Vodafone heeft 5G officieel al geactiveerd, maar doet dit op het bestaande 4G-netwerk. Dat is nu nog zo’n 10% sneller dan voorheen. Hiervoor had de provider al een vergunning.

De winnende partij tijdens de veiling zal niet als enige gebruik mogen maken van de frequentie. Wel wordt de allocatie van de frequenties gebaseerd op wat het beste uitkomt voor de winnende provider. Blijkt jouw provider niet de winnaar bij de multibandveiling, dan hoef je je geen zorgen te maken of je wel 5G kunt gebruiken.

Het wordt pas echt interessant als de veiling van de 3,5 GHz frequentie begint. Deze start pas in 2021 of 2022. Deze frequentie maakt een grote snelheidsverhoging mogelijk waar providers naar verwachting veel geld voor over hebben. Omdat de frequentie nu nog niet geveild wordt hoeven we nu nog geen extreme verwachtingen te hebben.

Onduidelijk hoe lang de 5G multibandveiling duurt

Het bieden begint vandaag om 10:00, dat staat vast. Wat niet zeker is is de einddatum. Zolang er wordt geboden op frequenties gaat het veilen door. Dit kan een week duren, maar ook een maand of meerdere maanden. Dit stelt alle providers in staat hun goed doordachte strategieën toe te passen. Het is verboden om informatie hierover te delen. Dat voorkomt een biedingenoorlog door providers.

In 2012 werd er een recordbedrag van €3,8 miljard neergeteld voor de 4G-veiling, maar dat hoeven we nu niet te verwachten. Naar verwachting wordt er wel minimaal €900 miljoen betaald.

We hopen natuurlijk dat de veiling op tijd rond is voor de nieuwe iPhone. De iPhone 12 krijgt naar alle schijn 5G en het zou fijn zijn als we in ieder geval kunnen proeven van het potentieel van 5G zodra we onze nieuwe iPhone in handen hebben. Pas als 3,5 GHz is geveild zullen we de enorme verschillen moeten merken.