De afgelopen dagen zien we op internet veel over komeet NEOWISE. Wist je dat je deze met je iPhone kunt volgen en zelfs fotograferen? Lees hier hoe!

Onder wetenschappers heet de komeet niet NEOWISE, maar C/2020 F3. De naam NEOWISE is een afkorting van het ruimtevaartuig waarmee de komeet is ontdekt. Dit ruimtevaartuig draagt de naam ‘Near-Earth Object Wide-field Infrared Survey Explorer‘ en beweegt al ruim 10 jaar door de ruimte. Om de komeet te zien, moet je naar het noorden tot noordwesten kijken. De afgelopen dagen was hij al te zien, maar is dat nog niet gelukt dan begint de tijd te dringen.

Komeet NEOWISE bekijken met je iPhone

Op het noordelijk halfrond is NEOWISE zichtbaar met het blote oog. Daarvoor moet je wel de juiste weersomstandigheden treffen.Je moet wel even opblijven, want je kunt volgens neowise.whatsupin.space tussen 00:00 en 03:30 het beste de komeet zien. Daarna zal de komeet voor de komende geschatte 6800 jaar niet meer vanaf de aarde te zien zijn.



Beeld: NASA

Met een sterrenkijk-app kun je ook bij slechtere omstandigheden de komeet vinden. Wij raden hiervoor Sky Guide aan. Dit is een betaalde app, maar werkt goed. De app staat niet voor niets hoog in de toplijsten van de App Store op dit moment. De app helpt je met het vinden van sterrenbeelden – ook als je niet wist dat ze te zien zijn. Verder vind je informatie over de sterren en heb je een speciale Apple Watch-app met complicaties.

Wil je liever een gratis app proberen, download dan Night Sky. Deze app doet in de basis hetzelfde als Sky Guide, maar heeft hier en daar net andere functies. Voor het vinden van NEOWISE is ook deze app geschikt.

Komeet NEOWISE fotograferen met een iPhone

Een komeet die over bijna 7000 jaar pas terugkeert: dat moet je gefotografeerd hebben. Als je geluk hebt met het weer is dit een unieke foto. Je zult met je iPhone waarschijnlijk geen beelden kunnen maken zoals professionele fotografen dat doen, maar het is nog steeds de moeite waard.

Hoewel NEOWISE met het blote oog te zien is raadt NASA toch deze drie dingen aan:

Ga op een plek staan waar geen lichtvervuiling van de stad is.

Zoek naar het sterrenbeeld Grote Beer in het noordwesten.

Neem een verrekijker of telescoop mee voor een beter zicht.

Voor het fotograferen van NEOWISE raden we aan om een iPhone 11 of iPhone 11 Pro te gebruiken met de standaard Camera-app. Deze beschikt namelijk over een Nachtmodus en laat je zonder statief nog een prima foto schieten. Heb je niet het nieuwste toestel of wil je wat meer spelen met instellingen? Dan is Halide een uitstekend alternatief.

Ondanks de lichtvervuiling en bewolking (en met dank aan de Night Mode van M’n iPhone) toch nog kunnen zien. β˜„οΈ #NEOWISE pic.twitter.com/35iKX3ZmbC — Bas van der Ploeg (@basvanderploeg) July 18, 2020

Beschik je over een statief voor je iPhone, gebruik deze dan. Je iPhone kan vrij goed stabiliseren, maar een foto wordt altijd scherper als de camera stabiel staat. Heb je een statief nodig, bekijk dan onze gids!