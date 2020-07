Met deze knutselklus maak je natuurlijk niet 100% een Magic Mouse 2 na. Het klepje voor de batterij blijft bestaan en het zal ook niet met een Lightning-kabel werken. Hoe het wel zit lees je hier. Het stappenplan is afkomstig van iCulture-lezer Berto, die sinds zijn pensioen volop bezig is met het bedenken van creatieve oplossingen.

Magic Mouse 1 met oplaadbare batterij: hoe dan?

De Magic Mouse van Apple is een designmuis met ondersteuning voor multi-touch gebaren. De eerste versie heeft een klepje waar twee AA-batterijen in passen. Al een paar jaar kennen de we Magic Mouse 2 met ingebouwde batterij, maar wat nou als je geen geld wil uitgeven aan een nieuwe muis wanneer je de eerste al hebt?

Met deze tip installeer je een AA-batterij met een oplaadpoort in je muis. Deze laad je op met een Micro USB-kabel, vergelijkbaar met de Magic Mouse 2. Hiervoor maak je zelf een gat in het aluminium klepje van de muis. Ook moet je zelf een staaf of buis maken van koper, aluminium of ijzer. Deze gaat in het tweede batterijslot. Enige handigheid is dus vereist. Heb je geen zin in een klusje? Dan kun je ook gewoon de Magic Mouse 2 bij Apple kopen. Je krijgt er dan bovendien een Lightning-kabel bij.

Voordat je aan de slag kunt heb je de volgende dingen nodig:

Koop een lithium-ion 3.7V oplaadbare batterij in AA-formaat (zoals de NiteCore NL1475R, ca. €10)

Maak een staaf of buis van 50mm breed met een diameter van 5mm (zie instructies). Deze moet van koper, aluminium of ijzer zijn. Deze moet goed in het batterijslot passen.

Instructies voor een oplaadbare batterij in je Magic Mouse 1

Heb je alles wat je nodig hebt? Dan kun je beginnen met je project. Dit duurt, afhankelijk van je ervaring en gereedschap, ongeveer 1 uur. Wil je snel een overzicht van de stappen? Bekijk dan de onderstaande video van iCulture-lezer Berto. Op Instructables.com legt hij zijn stappen gedetailleerd uit.

Als eerste moet je een modificatie aanbrengen in het verwijderbare klepje. Hier moet je een gat in boren zodat de oplaadkabel gebruikt kan worden zonder de klep te openen. Op de onderstaande foto staan de afmetingen.

Ook als je nog de pin of buis moet maken vind je hier de afmetingen. Zorg uiteraard dat je dit precies goed uitlijnt om een lelijke klep te vermijden. Het loont om eerst even de oplaadbare batterij te installeren om te kijken waar je de poort precies moet boren.

Heb je het klepje aangepast, dan ben je klaar om de nieuwe batterij te installeren. Deze is 3.7V en vervangt twee 3V-batterijen. Dit zou goed moeten werken en geen haperingen of dergelijke problemen moeten veroorzaken. Het enige nadeel is dat de batterij-indicator op je Mac geen juist percentage meer toont.

Je laadt de batterij op met een Micro USB-kabel die je in iedere elektronicazaak kunt halen. Het lampje van de batterij geeft aan of de batterij wordt opgeladen. Zorg dat de muis is uitgeschakeld tijdens het opladen. Heb je geen USB-lichtnetadapter over, gebruik dan gewoon de USB-poort op je Mac.