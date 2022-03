iCulture Vandaag: dit was maandag 14 maart 2022

Wat gebeurde er op Apple-gebied op maandag 14 maart 2022? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Vandaag was een ouderwetse update-dag, want Apple bracht weer een hele reeks aan software-updates uit. Van iOS 15.4 tot watchOS 8.5: bijna elk Apple-apparaat kwam aan bod én bracht een reeks nieuwe functies. Zo kun je makkelijker met een mondkapje Face ID gebruiken, werken je iPad en Mac (of meerdere Macs) beter samen dankzij Universal Control en nog veel meer. Maar er gebeurde nog meer vandaag. Wat dat allemaal is, lees je in deze iCulture Vandaag!



