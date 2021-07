tvOS 14.7 beschikbaar

Nu Apple volop bezig is met de beta van tvOS 15, is tvOS 14.7 vermoedelijk één van de laatste updates van tvOS 14. In tvOS 14.7 hoef je dan ook geen nieuwe functies te verwachten: Apple bewaart de paar nieuwe functies die er dit jaar aan komen voor de eerstvolgende grote update. In de update van vandaag draait het dan ook vooral om bugfixes.



Het is echter nog onduidelijk wat die bugfixes zijn. Apple geeft geen exacte releasenotes voor tvOS -updates, waardoor het vaak gissen is wat er nieuw of verbeterd is. Mogelijk heeft Apple nog wat verbeteringen doorgevoerd voor de nieuwe Apple TV 4K 2021, die sinds een maand beschikbaar is. Mocht er meer bekend worden, dan werken we dit artikel bij.

In de tussentijd kun je lezen welke functies in tvOS 15 naar de Apple TV komen, zodra de update later dit jaar beschikbaar is.

tvOS 14.7 downloaden

tvOS 14.6 is alleen beschikbaar op de Apple TV HD en Apple TV 4K. Weet je niet welke Apple TV je hebt? Check dan ons artikel met alle Apple TV-modellen. Daarin vind je precies hoe je de modellen kunt herkennen.

Je downloadt tvOS 14.7 als volgt:

Ga op de Apple TV naar de Instellingen-app. Kies voor Systeem, helemaal onderaan. Selecteer Software-update en check of de nieuwe update geïnstalleerd kan worden. De update wordt gedownload en de Apple TV start opnieuw op als de installatie voltooid is.

Bekijk ook Apple TV updaten en apps bijwerken doe je zo Om de Apple TV te updaten zijn er een aantal handelingen nodig. In deze tip leggen we uit hoe je niet alleen je Apple TV zelf, maar ook afzonderlijke apps kunt updaten om gebruik te maken van e nieuwste functies.