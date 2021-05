Tile en Amazon: ‘Logische samenwerking’

De Echo-speakers en Ring-deurbellen zijn allebei eigendom van Amazon. Dit bedrijf heeft nu aangekondigd dat een samenwerking met Tile is gepland. De functie Amazon Sidewalk zal worden toegevoegd aan de Tile Bluetoot-trackers, zodat er een nog groter netwerk ontstaat. Daarmee vergroten beide bedrijven de dekking, zodat Tile-gebruikers gemakkelijker hun spullen kunnen terugvinden. Tile-gebruikers krijgen ook spraakfuncties via Alexa: je kunt zeggen “Alexa, find my keys” om te zorgen dat je sleutelbos gaat rinkelen. Er moet dan uiteraard wel een Tile aan hangen.



Werkt ook buitenshuis

Binnenshuis gaan Echo-apparaten je helpen om spullen sneller terug te vinden. Volgens de CEO van Tile is het echter ook nuttig buitenshuis. Steeds meer mensen hebben een Ring-deurbel geïnstalleerd. Die kan met een camera kijken wat er in de straat gebeurt (ook al mag dat niet), maar kan ook via Bluetooth verbinding maken met allerlei apparaten die in de buurt komen. Loop je met je rugzak met daaraan een Tile langs zo’n deurbel, dan kan je locatie worden doorgegeven aan het netwerk. Volgens CJ Prober, CEO van Tile, was een samenwerking met Amazon een logische keuze, al zal er ook wel hebben meegespeeld dat Apple nu de AirTag heeft.

AirTags maken gebruik van het Find My-netwerk, Tile nu van Amazon Sidewalk. Het bedrijf had al het Tile Network om te zorgen dat andere Tile-gebruikers je anoniem kunnen meehelpen zoeken. Door deze samenwerking kunnen ook Ring- en Echo-bezitters het netwerk versterken. Wel is het zo dat deze apparaten permanent op dezelfde plek staan, dus in een afgelegen gebied ben je nog steeds afhankelijk van een toevallige passant. Wordt je gestolen rugzak echter in de tuin van een Ring-gebruiker gegooid, dan kan het signaal wel worden doorgegeven. Vanaf 14 juni start de samenwerking.

Tile is met Apple verwikkeld in een conflict. Volgens Tile krijgen ze niet dezelfde developertools en mogelijkheden als Apple beschikbaar stelt aan de eigen ontwikkelaars, waardoor er oneerlijke concurrentie is. Het bedrijf heeft meerdere klachten ingediend, onder andere in de EU.