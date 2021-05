We schrijven op iCulture regelmatig over streaming videodiensten en handige functies om meer uit deze diensten te halen. Maar wat ga je kijken op je Apple-apparaten? Daar besteden we in deze rubriek aandacht aan. Je kunt dit weekend kijken naar diverse nieuwe films en series.

Traditioneel tv-kijken doen we nauwelijks meer. Streaming videodiensten zoals Apple TV+ (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video zijn belangrijker dan ooit. Maar ook lokale aanbieders zoals Videoland, Film1 en Ziggo hebben genoeg te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.



Nieuw op Apple TV+: Mythic Quest S02

Je moet ervan houden: Mythic Quest. De serie rondom een gameontwikkelbedrijf gaat nu z’n tweede seizoen in. Vond je het eerste seizoen leuk, dan zal het tweede ook wel in de smaak vallen. Na een aantal specials die wat minder het format van de sitcom volgden, is seizoen nu terug in de vertrouwde structuur met grappen en misverstanden die een dergelijke show draaiend houden.

De nieuwe afleveringen bevatten dezelfde karakters, maar de verhaallijnen zijn wat strakker en de subtitel ‘Raven’s Banquet’ is geschrapt. Ian (Rob McElhenney) en Poppy (Charlotte Nicdao) proberen te wennen aan hun nieuwe rol als co-creative directors, terwijl Ian’s arrogantie en Poppy’s chaotische karakter regelmatig botsen. Het bedrijf probeert business uit te breiden en de twee zijn het daarover regelmatig oneens.

Mythic Quest was de eerste sitcom op Apple TV+ en wordt gemaakt door leden van het creatieve team van It’s Always Sunny in Philadelphia.

Voor de kinderen is er een tweede seizoen van Ghostwriter op Apple TV+.

Station 19

Te zien bij: Disney+

In deze spin-off van Grey’s Anatomy volgen we de verwikkelingen rond een brandweerkorps in Seattle. Er zijn regelmatig cross-overs met de originele serie. Station 19 is na Private Practice (2007-2013) de tweede spin-off van de immens populaire ziekenhuisserie. Je kunt op Disney+ nu de eerste twee seizoenen zien. Vernieuwend is het niet, flauwe humor krijg je wel.

Angel

Te zien bij: Disney+

Nog een andere spin-off, deze keer van Buffy the Vampire Slayer. De geplaagde vampier Angel (David Boreanaz uit Bones) is verhuisd naar Los Angeles en helpt mensen met bovennatuurlijke problemen.

The Sons of Sam: A Descent into Darkness (S01)

Te zien bij: Netflix

Journalist Maury Terry ontwikkelde een levenslange obsessie voor de Son of Sam-zaak. Hij raakte overtuigd dat er een link was tussen de moorden en een satanische sekte.

Monster

Te zien bij: Netflix

Een getalenteerde tiener die betrokken is bij een overval en moord, vecht voor zijn onschuld en integriteit tegen een strafrechtsysteem dat hem al heeft veroordeeld.

DC’s Legends of Tomorrow (S06E01)

Te zien bij: Netflix

Een mysterieuze ‘tijdmeester’ uit de toekomst brengt een onwaarschijnlijk team van superhelden en misdadigers op de been om de wereld te redden van een krachtig kwaad.

The Boy from Medellín

Te zien bij: Amazon Prime Video

De bekroonde filmmaker Matthew Heineman maakte een intiem portret van een van de grootste internationale popsterren van deze tijd, J Balvin. THE BOY FROM MEDELLÍN volgt hem in de aanloop naar het belangrijkste concert van zijn carrière. De voorbereiding wordt overschaduwd door politieke demonstraties die Balvin dwingen na te denken over zijn verantwoordelijkheden tegenover zijn land en zijn fans.

The Knife That Killed Me

Te zien bij: Film1

De tiener Paul Varderman verhuist naar een nieuwe school en raakt betrokken bij ‘de freaks’, een groep in de periferie van het schoolleven, degenen die er niet in passen: buitenstaanders. Tegelijkertijd trekt hij de aandacht van de verwrongen en manipulatieve pestkop van de school, Roth. Als Paul een boodschap van Roth aan de leider van een bende op een rivaliserende school aflevert, ontbrandt er een gevaarlijke vete. Geconfronteerd met de toenemende druk van beide groepen moet Paul beslissen waar zijn vriendschap ligt, een beslissing die hem zijn leven kan kosten.

Inside Legoland: A World of Wonder

Te zien bij: Videoland

We kijken achter de schermen mee in het Britse pretpark Legoland Windsor Resort.

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Te zien bij: Ziggo

Er gaan maanden voorbij zonder dat de moordenaar van haar dochter gevonden wordt. Mildred laat daarom drie controversiële boodschappen op reclameborden plaatsen langs de weg richting haar dorp gericht aan het politiehoofd.