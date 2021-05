Apple heeft Stella Low in dienst genomen als vice-president voor wereldwijde communicatie. Sinds het vertrek van Steve Dowling in oktober 2019 stond de vacature open.

Stella Low is Apple’s nieuwe hoofd communicatie

Een soortgelijke situatie deed zich in 2014 voor, toen Angela Ahrendts de opvolger werd van John Browett als hoofd retail. Ook die positie stond twee jaar lang open. Voor de wereldwijde communicatie heeft Apple gekozen voor iemand die voorheen bij Cisco, Dell en Unisys werkte. Stella Low gaat rechtstreeks rapporteren aan Tim Cook en neemt een aantal taken van Phil Schiller over, die sinds 2019 een PR-rol erbij heeft gekregen.



Low gaat ervoor zorgen dat het verhaal van Apple nog duidelijker verteld wordt. Het gaat niet alleen om persberichten over producten en diensten die Apple maakt, maar ook verhalen over de positieve impact die Apple heeft op bepaalde bevolkingsgroepen. Daar werd de afgelopen maanden al hard aan gewerkt: er verschenen vrijwel wekelijks persberichten met ‘feel good’-initiatieven over mensen die dankzij Apple een extra duwtje in de rug kregen of iets hadden gepresteerd met behulp van Apple-producten.

Lastig moment

Low zal zich ook bezig moeten houden met de publieke opinie over Apple, nu het bedrijf onder vuur ligt in rechtszaken en in onderzoeken naar oneerlijke concurrentie.

Apple heeft nog geen pagina op de website gezet met een biografie van Stella Low, maar bij Cisco is wel een uitgebreider persbericht te vinden over haar voorgeschiedenis, toen ze daar in dienst trad. Haar LinkedIn-pagina vind je hier.