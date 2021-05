Apple heeft in macOS Big Sur 11.4 een lek gedicht waarbij malware stiekem screenshots kon maken. De malware gebruikte daarvoor populaire apps als WhatsApp, Zoom en Slack.

Nog maar een aantal dagen geleden gaf Craig Federighi tijdens het proces met Epic Games toe dat de Mac een malwareprobleem heeft. Dankzij macOS Big Sur 11.4 heeft de Mac nu in ieder geval één malwareprobleem minder, want Apple heeft in deze nieuwste versie een bug opgelost. Het gaat om de XCSSET malware dat ongezien screenshots kon maken van het scherm.



macOS Big Sur 11.4 stopt XCSSET malware

De malware is ontdekt door Jamf. De malware bevond zich vooral in Xcode-projecten op GitHub. Ontwikkelaars verspreidden daardoor ongemerkt de malware onder gebruikers, hoewel niet bekend is hoeveel Macs getroffen zijn. De malware maakte gebruik van zogenaamde zero-days. Eén daarvan is dat de malware goedgekeurde en legitieme apps kon injecteren.

Normaal gesproken moet een app altijd toestemming krijgen om je scherm op te nemen of microfoon te gebruiken. Maar doordat de malware apps misbruikte die je hier al toestemming voor gegeven hebt, verscheen zo’n melding niet. Aan die apps die wel al toestemming van de gebruiker gekregen hebben, werd malafide code toegevoegd dat screenrecording mogelijk maakte.

Maar in theorie kon de malware nog verder gaan. Het lek kon misbruikt worden om toegang te krijgen tot de microfoon, webcam en zelfs de toetsaanslagen van de gebruiker. Wachtwoorden konden daardoor buitgemaakt worden. Apple heeft dit lek nu dus gedicht in macOS Big Sur 11.4, waardoor het belangrijk is voor alle gebruikers om de update te installeren.

Meer beveiligingsupdates

Ook voor oudere versies zijn er nieuwe beveiligingsupdates verschenen. Voor macOS Catalina is de Security Update 2021-003 te downloaden, terwijl gebruikers van macOS Mojave de Security Update 2021-004 kunnen installeren. In de updates worden nog veel meer beveiligingsproblemen opgelost. Als je meer wil weten over de beveiligingsaspecten, dan vind je onder andere hier meer informatie.