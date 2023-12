CarPlay ontbreekt nog steeds, maar er zijn al wel heel wat Apple-diensten in een Tesla te vinden. Zo was er sprake van Airplay-support voor het streamen van muziek, werd Apple Music als officiële muziekdienst toegevoegd en kun je je kofferbak openen met een Siri-commando. Daar komt binnenkort weer een nieuwe officiële app bij: de Apple Podcasts-app. Deze staat opgelijnd voor een aanstaande software-update, zo ontdekte Not A Tesla App. Hiermee komt de Apple Podcasts-app op vrijwel elk platform beschikbaar, behalve op Android. Eerder kwam de Podcasts-app ook al beschikbaar op Amazon Echo-speakers. En ja, zoals je al in de titel van dit nieuwtje kon lezen: de iCulture-podcast is hierin ook te vinden.

Nog even en Tesla zal elke app hebben die in Apple CarPlay te vinden is, zonder dat Tesla officiële CarPlay-ondersteuning hoeft aan te kondigen. Een app zal er echter niet zo snel komen: Apple Maps. Voor Tesla-bestuurders die het liefst podcasts luisteren via Apple’s dienst is deze native app een mooie manier om via het Tesla-display het afspelen te regelen. Momenteel zijn ze aangewezen op Spotify en TuneIn. Nadeel daarvan is dat de eigen app van Tesla maar een beperkt aantal streamingdiensten toestaat en dat je Premium Connectivity moet hebben afgesloten. Zo niet, dan zul je met Bluetooth vanaf je smartphone moeten streamen.

Tesla Model X interieur.

De geruchtenwebsite Not a Tesla App heeft een ‘early look’ gekregen op wat er in update 2023.44.25 zit. Dit wordt de feestdagen-update van dit jaar. Je kunt vanuit de Application Launcher de Apple Podcasts-app opstarten, de QR-code scannen en inloggen met je Apple ID. Helaas is het alleen beschikbaar voor abonnees van Tesla’s Premium Connectivity-pakket. Dit kost €9,99 per maand. De Tesla-update 2023.44.25 zou intern al zijn vrijgegeven aan eigen werknemers en wordt later deze maand voor het grote publiek verwacht.

Ondertussen zitten we nog te wachten op de grote vernieuwing van CarPlay. De kans dat Tesla hieraan meedoet is waarschijnlijk niet zo groot. Zelfs de net uitgebrachte Cybertruck beschikt nog over een apart display en niet het dashboardvullende display dat Apple ons heeft voorgespiegeld.