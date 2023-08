Apple heeft de manier waarop je telefoongesprekken beëindigt veranderd in iOS 17. De layout van knoppen tijdens het voeren van een telefoongesprek is anders. Je zult nog steeds de rode ophangknop kunnen vinden, maar het wordt wel wat onhandiger voor linkshandigen.

Telefoon-interface door elkaar geschud

De verandering is te zien in de nieuwste iOS 17 beta. De knop voor het beëindigen van gesprekken stond tot nu toe onderaan, in het midden. Nu is hij verplaatst naar de rechterkant, tussen de andere knoppen. De knoppen voor ‘Voeg toe’ en ‘Contacten’ zijn in iOS 17 samengevoegd tot één knop. Ook zijn sommige knoppen van plek gewisseld en staan ze een stuk lager. Dit heeft als voordeel dat ze gemakkelijker bereikbaar zijn met één hand, vooral bij grotere toestellen zoals de Pro Max-modellen.



Toch is niet iedereen blij met de veranderingen, ook in de reacties op sociale media . Sommige mensen vragen zich af waarom FaceTime en het toetsenblok van plaats moesten wisselen. Het kan dan gemakkelijk voorkomen dat je op de verkeerde knop drukt of dat het langer duurt om bepaalde opties te vinden.

In iOS 16 zag het er zo uit, met de ophangknop prominent midden onder:

En hieronder zie je de nieuwe knoppen in iOS 17 tijdens het bellen:

Gelukkig zijn er meer manieren om een telefoongesprek te stoppen, zonder op de rode knop te drukken. Je kunt bijvoorbeeld op de ophangknop van (draadloze) oortjes drukken om het gesprek te beëindigen. Een andere manier is door op de zijknop te drukken. En heb je een iPhone 14 Pro met Dynamic Island, dan vind je de ophangknop prominent bovenin het scherm. Die is met één hand dan wel weer moeilijker te bedienen, maar hij is tenminste wel lekker duidelijk. Mocht je echt moeite hebben om je telefoongesprek op te hangen, dan kun je in uiterste nood de vliegtuigstand inschakelen.

Eén ding is nog wel van belang: iOS 17 is nog steeds in beta, dus het is mogelijk dat deze wijzigingen niet worden doorgevoerd in de uiteindelijke release. Als er voldoende negatieve feedback komt kan Apple besluiten om het toch niet te doen.