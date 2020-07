Op dinsdag 28 juli gaat KPN van start met het 5G-netwerk, zo maakte de provider vandaag bekend. Nu heeft ook T-Mobile in een persbericht laten weten dat hun 5G-netwerk eraan komt. Op diezelfde dag, dus ook op dinsdag 28 juli 2020, gaat het T-Mobile 5G-netwerk de lucht in. Ze maken hiervoor gebruik van de frequenties die ze tijdens de afgelopen veiling verworven hebben.



T-Mobile start met 5G

Voorlopig hebben alleen gebruikers van een 5G-geschikt toestel iets aan de uitrol van het 5G-netwerk van T-Mobile. Op dit moment is dat onder andere een aantal recente Samsung-toestellen. Alle klanten met een T-Mobile Unlimited en Unlimited Plus-abonnement krijgen toegang tot het werk. Heb je een Go-bundel zonder Unlimited, dan is een extra optie beschikbaar om 5G toe te voegen. De eerste 5G iPhone verwachten we dit najaar, bij de introductie van de iPhone 12. Het goede nieuws is dat je vermoedelijk met de eerste 5G iPhone direct bij de drie grote providers kan profiteren van het nieuwe en verbeterde netwerk.

T-Mobile gaat gebruikmaken van het verkregen 700 MHz-spectrum. Behalve voor een betere en snellere mobiele verbinding, gaat T-Mobile dit ook gebruiken voor allerlei andere 5G-toespassingen. Denk aan mogelijkheden in de zorg en infrastructuur. Het is niet helemaal duidelijk op welke schaal het 5G-netwerk van T-Mobile geactiveerd wordt. Wel belooft de provider dat het netwerk eind 2020 landelijk dekkend is. Hoe het zit voor klanten van Tele2, is nog niet bekend. We hebben bij de provider geïnformeerd en vullen dit artikel aan zodra er meer duidelijkheid is.

