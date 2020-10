5GHz personal hotspot

Voorheen maakte de persoonlijke hotspot van de iPhone alleen gebruik van 2,4 GHz Wi-Fi, maar op de iPhone 12 is dit verbeterd naar 5 GHz Wi-Fi. Standaard staat dit ingeschakeld. Wil je toch de tragere snelheden van 2,4 GHz, dan kan dat: hiervoor moet je de nieuwe schakelaar Maximaliseer compatibiliteit gebruiken, die te vinden is in Instellingen > Persoonlijke hotspot.

Het gebruik van de persoonlijke hotspot op de iPhone 12 is nog interessanter geworden nu 5G-snelheden mogelijk zijn. Of het echt grote snelheidsverschillen oplevert, dat moet nog worden onderzocht. 5 GHz heeft hogere snelheden (ca. 1 Gbps versus 150 Mbps) en is minder gevoelig voor storingen. De verschillen zitten vooral op het gebied van bandbreedte, bereik en interferentie.



Veel elektronische apparaten zoals garagedeuropeners, babyfoons en magnetrons gebruiken de 2,4 GHz frequentie, waardoor er verstoring van het signaal kan optreden. Als je veel van dergelijke apparaten in huis hebt of in een appartement woont waarin je wordt omringd door heel veel andere gezinnen, dan kan het druk worden op de 2,4 GHz band. Dit heeft invloed op de snelheid en de kwaliteit van het signaal.

Het is dan ook aan te raden om vooral 5 GHz te gebruiken, tenzij het echt niet anders kan. Een veel voorkomend scenario is bijvoorbeeld dat je op je MacBook of iPad wat wilt internetten terwijl je onderweg bent. De iPhone ligt dan vaak naast je MacBook en bereik is niet echt een probleem. Wil je echter de hotspot van een collega gebruiken die op kantoor 10 meter verderop zit, dan kan 2,4 GHz nodig zijn. Je schakelt dan Maximaliseer compatibiliteit in.

2.4 GHz eigenschappen

+ Groter dekkingsgebied

+ Kan makkellijker door muren

– Lagere snelheid

– Meer last van interferentie

Max. snelheid 150 Mbps

5 GHz eigenschappen

+ Hogere bandbreedte en snelheid

+ Minder gevoelig voor interferentie

– Korter bereik

– Heeft snel last van muren

Max. snelheid 1 Gbps



De snelheid die je krijgt is uiteraard wel afhankelijk van je provider en je vaste of mobiele internetbundel. Bij eerdere iPhones blijft de situatie gewoon hetzelfde: het toestel kan wel met 2,4 en 5 GHz verbonden zijn, maar voor de hotspot wordt alleen de 2,4 GHz band gebruikt.