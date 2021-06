Apple vanaf september terug op kantoor

Apple maakt alvast plannen voor als de pandemie grotendeels voorbij is. Ook andere bedrijven kijken hoe ze hun medewerkers veilig terug naar kantoor kunnen laten gaan. Apple vraagt het personeel om vanaf september minstens drie dagen per week op kantoor te zijn. Want hoe leuk en praktisch het thuiswerken ook is: volgens Cook is de sterke kant van Apple vooral dat er goed wordt samengewerkt. Het doel was altijd om ze terug op kantoor te krijgen, aldus Cook. Hij beseft dat videobellen de afstand heeft verkleind maar dat is niet genoeg. “We missen elkaar” en dat is volgens ‘Tim Apple‘ op te lossen door op maandag, dinsdag en donderdag op kantoor te gaan zitten.



Op andere dagen van de week kunnen medewerkers op afstand werken. Voor teams die persoonlijk contact vereisen geldt dat ze vier of vijf dagen op kantoor kunnen zijn. Cook dringt erop aan dat medewerkers zich laten vaccineren.

Cook:

Ondanks alles wat we hebben bereikt terwijl velen van ons gescheiden waren, hebben we het afgelopen jaar toch iets wezenlijks gemist: elkaar. Videoconferenties hebben de afstand tussen ons verkleind, dat is zeker, maar er zijn dingen die niet te vervangen zijn.

Toen de pandemie uitbrak was Apple in maart 2020 snel van de partij om alle medewerkers vanuit huis te laten werken. Ook waren de Apple Stores het grootste deel van het jaar gesloten.

Twee weken per jaar thuiswerken

Daarnaast heeft Apple plannen voor een nieuw thuiswerk-initiatief. Medewerkers krijgen elk kalenderjaar de mogelijkheid om twee weken op afstand te werken. Dat kan dus ook vanuit een tweede huis op een tropisch eiland, als je maar bereikbaar bent. Managers moeten dit wel eerst goedkeuren.

Cook besluit zijn memo met de mededeling dat hij het geroezemoes van activiteiten op het hoofdkantoor mist en hij kijkt er naar uit om de mensen weer terug te zien. Dat geldt ook voor andere Apple-kantoren wereldwijd. Cook zei in maart nog dat hij niet kan wachten tot hij de mensen weer op kantoor ziet en dat Apple een ‘hybride omgeving’ zal creëren om te werken. Het ontwerp van Apple Park is daar ook op gericht: de ronde vorm moet zorgen dat je elkaar vaak tegenkomt en spontane ontmoetingen hebt met collega’s, waar weer nieuwe ideeën uit moeten ontstaan.