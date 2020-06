In dit artikel kun je meepraten over alle aankondigingen van WWDC 2020. Waar kijk jij naar uit? Wat vind je van alle onthullingen? We zijn natuurlijk erg benieuwd wat je van de nieuwe aanpak vindt. Je bent hier op de juiste plek om je mening te laten weten - of om onze poll in te vullen!

Heb jij ook zo uitgekeken naar de WWDC 2020? Wij in ieder geval wel en vandaag is eindelijk het moment aangebroken dat alles onthuld gaat worden. Om 19:00 vanavond trapt Apple de jaarlijkse WWDC-keynote af en kunnen we een stortvloed aan aankondigingen verwachten. Veel is al gelekt, maar er zullen toch ook nog genoeg verrassingen zijn om de livestream interessant te maken. Dit artikel is zoals gebruikelijk de centrale plek waar je je verhaal kwijt kunt over alles wat er is aangekondigd. Ben je tevreden over wat Apple gepresenteerd heeft, of mis je een functie waar je erg naar uit keek? Stem hier ook op onze poll!



Praat mee over de WWDC 2020-aankondigingen

Zelf kijken we erg uit naar iOS 14, maar ook watchOS 7 belooft weer erg veel interessante nieuwe functies te bevatten. En wat te denken van de veranderingen die er voor de Mac aankomen? Apple zal duidelijk moeten maken waarom de overstap van Intel naar ARM belangrijk is en vooral: wat de consequenties zijn voor jou als gebruiker.

Welk Apple-apparaat je ook hebt, er is vanavond voor ieder wel iets leuks te ontdekken. Apple onthult vanavond (bijna) alle details over de nieuwe software-versies voor Mac, iPhone, iPad, Apple Watch en Apple TV. Ook qua hardware staat ons misschien nog iets te wachten. Er zijn geruchten dat Apple hardware helemaal geschrapt heeft van het programma, maar tegelijk is het wel zo dat de software die nu wordt aangekondigd de basis legt voor hardwareproducten later dit jaar. In ons artikel over de verwachtingen van de WWDC 2020 lees je wat er allemaal aan zit te komen.

Wat was jouw favoriete aankondiging? Stem in onze nieuwe poll!

Zo volg je de WWDC 2020 live

Apple trapt vanavond 22 juni 2020 om 19:00 Nederlandse tijd af met de presentatie van de WWDC. Er is zoals ieder jaar weer een Apple-livestream waarmee je het event live kan volgen. Je hoeft dan geen seconde te missen.

WWDC 2020 volgen op iCulture

Op iCulture lees je al het nieuws zodra het aangekondigd wordt in artikelen die we constant bij zullen werken met nieuwe informatie. Je kan ook alle aankondigingen volgen in onze WWDC 2020 hub, waarin je later in de avond ook de samenvatting vindt.