In januari 2023 introduceerde Apple de Business Connect-tool, een manier waarmee bedrijven hun locaties in Apple Kaarten kunnen claimen en kunnen voorzien van de juiste info en beeldmateriaal. Maar nu kunnen alle bedrijven zich aanmelden voor Business Connect, ook als je geen fysieke locatie hebt en bijvoorbeeld alleen maar online opereert. Dankzij de nieuwe opties kunnen alle bedrijven wereldwijd (groot en klein) zichzelf kenbaar maken in meer standaardapps dan alleen Apple Kaarten.

Bedrijfslogo’s in Mail, Wallet en Telefoon

Bedrijven kunnen namelijk dankzij Business Connect hun logo laten tonen in drie standaardapps van Apple: de Mail-, Wallet- en Telefoon-app. Zo zien ontvangers van een nieuwsbrief automatisch het logo van het bedrijf bij de e-mail staan, zodat ze makkelijker te herkennen zijn. Zo weet een ontvanger ook meteen dat het niet om spam gaat. Apple zegt dat bedrijven zich vanaf nu kunnen aanmelden voor deze zogenaamde Branded Mail en dat de logo’s vanaf later dit jaar zichtbaar zullen zijn. Waarschijnlijk komt dit in iOS 18.2, want het is de verwachting dat Apple vanaf die versie de Mail-app een visuele update geeft.

Voor de Wallet-app kunnen bedrijven hun logo zichtbaar maken voor Tap to Pay-betalingen. Tap to Pay is Apple’s systeem waarmee je iPhone fungeert als pinapparaat en je daarmee dus betalingen kan ontvangen, zonder dat je een apart pinapparaat hebt. Dit werkt ook in Nederland, onder andere bij zakelijke Rabobank-klanten. Normaal gesproken zie je bij een betaling bovenaan een categorielogo (bijvoorbeeld een winkelmandje als je betaalt bij een boodschappenwinkel), maar met de nieuwe opties van Business Connect kun je dit als bedrijf personaliseren door je eigen logo te laten tonen.

Tot slot kunnen bedrijven vanaf volgend jaar zich aanmelden voor de Business Caller ID. Daarmee verschijnt niet alleen het logo, maar ook de naam en afdeling op het inkomende belscherm, zodat de klant meteen ziet door wie of wat hij gebeld wordt. Ook dit helpt spam tegen te gaan, omdat alleen geverifieerde bedrijven hiervoor in aanmerking komen.

Alle bedrijven kunnen zich met een Apple Account gratis aanmelden voor Business Connect via de website en de nieuwe mogelijkheden benutten. Er is geen Apple-apparaat nodig om dit te doen.