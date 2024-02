Het is een jarenlang misverstand, dat maar niet verdwijnt: een iPhone met waterschade moet je zo snel mogelijk in ongekookte rijst leggen. De droge rijst zou het vocht er als het ware uit slurpen. Reparatiebedrijven weten dat het onzin is, maar consumenten doen het nog massaal. Wellicht gaat Apple’s nieuwste supportdocument ze op andere gedachten brengen.

Niet doen bij een natte iPhone

Zoek op internet naar tips wat je met een nat geworden iPhone moet doen en negen van de tien keer krijg je het advies om rijst te gebruiken. Hij moet daar dan 48 tot 72 uur in blijven liggen. Deze ‘eeuwenoude’ truc klinkt erg logisch, maar volgens Apple moet je het niet doen. Bij waterschade adviseert Apple om de volgende dingen niet te doen:

Droog je iPhone niet met een externe warmtebron of perslucht.

Plaats geen vreemde voorwerpen in de connector, zoals wattenstaafjes of papieren doekjes.

Leg de iPhone niet in een zak met rijst. Kleine stukjes rijst kunnen de iPhone beschadigen als je dat wel doet.

Dit moet je wél doen bij een natte iPhone

Om plaats daarvan zul je geduld moeten hebben. Als je iPhone of accessoire nat is raadt Apple aan om de kabel los te koppelen van je iPhone en het stopcontact. Aansluiten is pas weer mogelijk als de iPhone én de kabel helemaal droog zijn.

Apple geeft de volgende adviezen bij een natte iPhone:

Tik de iPhone voorzichtig tegen je hand met de connector naar onder gericht om overtollige vloeistof te verwijderen. Laat de iPhone achter in een droge ruimte met enige luchtstroom. Laat de iPhone ten minste 30 minuten drogen voor je deze probeert op te laden met een Lightning- of USB-C-kabel of op een accessoire probeert aan te sluiten. Als je de waarschuwing opnieuw ziet, zit er nog steeds vloeistof in de connector of onder de pinnen van de kabel. Laat de iPhone tot een dag lang achter in een droge ruimte met enige luchtstroom. Je kunt gedurende deze tijd opnieuw proberen om een accessoire op te laden of aan te sluiten. Het kan tot 24 uur duren voordat de iPhone helemaal droog is. Als je telefoon helemaal droog is maar nog steeds niet oplaadt, koppel je de kabel los van de adapter, haal je de adapter (indien mogelijk) uit het stopcontact en sluit je deze vervolgens opnieuw aan.

Als het bovenstaande allemaal niet werkt, kun je het beste contact opnemen met Apple. Kunnen zij het probleem niet oplossen, dan verwijzen ze (onofficieel) soms door naar een derde partij die wat meer vrijheid heeft om dingen te proberen en zich niet aan de strikte reparatierichtlijnen van Apple-servicesproviders hoeft te houden. In het verleden verwees Apple regelmatig door naar The Fixables, waar we in 2018 in een interview ook al te horen kregen dat een iPhone in rijst af te raden is. Inmiddels is deze reparatieketen verdwenen, maar het toenmalige advies om rijst te vermijden, wordt nu door Apple bevestigd.

Andere reparatiebedrijven raden het overigens ook al langer af om je iPhone in rijst te leggen, maar onder consumenten blijft de mythe leven. Ook onder makers van tv-series trouwens, want in de nog maar net verschenen Amazon-serie Mr. & Mrs. Smith is in de derde aflevering te zien hoe een natte iPhone maar een paar minuten in een kommetje met rijst hoeft te worden gelegd om weer volledig te functioneren. Spectaculair! Wat misschien wel klopt aan de ‘iPhone in zak met rijst-mythe’, is dat mensen de iPhone een paar dagen niet kunnen aanraken als hij in een plastic zak met rijst ligt, waardoor ze niet in de verleiding komen om hem weer even aan te zetten. En zo zijn we weer terug bij Apple’s advies: heb geduld.