iCulture Vandaag: dit was donderdag 4 augustus 2022

Als je een haperende iPhone hebt die niet meer goed opstart, dan heeft Apple nu een speciale diagnosetool voor vastlopende iPhones. Je kunt het alleen in de Apple Store doen. Verder is er groot nieuws over de nieuwe iPad 2022 design. Het verandert voor het eerst in jaren. Maar over de iPad 2022 release hebben we wat minder goed nieuws… Dat en nog veel meer in deze iCulture Vandaag!



Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg

Accessoires en devices

Alles wat je moet weten over een iPhone kopen en BKR registraties.

In onze review van Apple’s nieuwe 35 W oplader met twee usb-c-poorten lees je of deze dubbele lader zijn geld waard is of dat je misschien beter ergens anders kunt kijken.

​

En deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

​ Noir (€2,99, iPhone/iPad, iOS 15.0+) - Nu met thema’s en betere toetsenbordshortcuts. Geldt ook voor de Mac-versie.