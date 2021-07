iCulture Vandaag: dit was donderdag 1 juli 2021

Wat gebeurde er op Apple-gebied op donderdag 1 juli 2021? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Een nieuwe dag, een nieuwe beta: de publieke beta van macOS Monterey is beschikbaar! We laten je zien hoe je een macOS beta op een aparte partitie installeert, mocht je je eraan willen wagen. Verder vandaag: zijn er nieuwe producten van Philips Hue gelekt, lees je welke toegankelijkheidsfuncties iOS 15 heeft en vergelijken we de beste CarPlay-navigatie-apps. Dat en nog veel meer in deze iCulture Vandaag!



Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg

Apps

Op vakantie met de auto? Probeer dan deze navigatie-apps met CarPlay.

En deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

CoronaCheck (gratis, iPhone, iOS 11.0+) - Je kan nu ook een QR-code via een herstelbewijs aanmaken in de CoronaCheck-app, als je al genezen bent na een positieve coronauitslag.