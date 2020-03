NL-Alert vanwege coronacrisis

Zaterdag ging het mis toen mensen massaal de bouwmarkten, tuincentra, bossen en stranden opzochten. Na een week thuiswerken hebben veel mensen zin om het zonnetje op te zoeken en gezellig bij elkaar te gaan plakken. Maar thuisblijven is beter. “Bent u ziek of verkouden? Blijf thuis”, raadt de overheid aan. “Bescherm uzelf en de mensen om u heen.” Ook krijgen mensen de oproep om de instructie van de Rijksoverheid op te volgen. Cijfers laten zien dat het nodig is, want het aantal gevallen van COVID-19 stijgt snel, ook in Nederland en omringende landen.



Er zijn nu 3631 mensen positief getest op het coronavirus, maar mogelijk zijn veel meer mensen besmet omdat niet iedereen getest wordt. Ook zijn er inmiddels 136 patiënten overleden. Dat weerhoudt de Nederlanders echter niet om massaal plekken te bezoeken die nog wel open zijn. Zo stond er zaterdag een rij van honderden mensen die de bloesem in het Amsterdamse bos wilden bekijken, waren de Brabantse natuurgebieden overvol en werd er nog steeds druk gewinkeld in de bouwmarkten.

Natuurmonumenten roept op om niet de natuur op de zoeken, omdat bossen overvol zijn. De enorme toeloop aan mensen vergroot niet alleen het besmettingsrisico, maar het brengt ook extra stress voor de dieren en ontluikende natuur met zich mee. Eerder riepen ook de burgemeesters van populaire badplaatsen als Zandvoort, Bloemendaal en Noordwijk al op om niet meer naar het strand te komen, omdat het daar ook overvol was en is.

NOODOPROEP: onze natuurgebieden worden overspoeld met duizenden bezoekers. Dit is niet meer verantwoord! Dringend verzoek om naar huis te gaan of thuis te blijven. We snappen dat dit geen leuke boodschap is, maar wel nodig: GA NIET DE NATUUR IN VANDAAG! #SocialDistance #corona — Natuurmonumenten (@Natuurmonument) March 22, 2020

Voor de verspreiding van de noodmelding is NL-Alert gebruikt. Alles over het instellen hiervan lees je in onze speciale tip.

Verveel je je? Er is genoeg in en om het huis te doen:

Bekijk ook Zo hou je de kinderen bezig als ze moeten thuisblijven Zoek je een manier om de kinderen thuis bezig te houden en heb je alle bordspelletjes en activiteiten al gehad? Met de apps, games en diensten in deze gids kun jij ongestoord aan het werk terwijl de kinderen zich op allerlei vermaken of creatief bezig zijn.

Vanwege de gevoeligheid van het onderwerp hebben we de reacties voor dit artikel helaas moeten sluiten.