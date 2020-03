Apple heeft supportbedrijven geïnformeerd dat er een softwareprobleem is met iOS 13 en de personal hotspot-functie. Daardoor hebben sommige toestellen last van verbindingsproblemen. Reparatie is echter niet nodig.

Persoonlijke hotspot valt weg

Personal hotspot is een functie die momenteel erg van pas komt. Moet je vanuit huis werken en doet je Wi-Fi het niet goed, dan kun je met personal hotspot gebruik maken van de 4G-verbinding van je iPhone. Het blijkt bij sommige mensen onder iOS 13 en iPadOS 13 echter problemen te geven. Apple heeft daarom de Apple Authorized Service Providers op de hoogte gebracht van mogelijke verbindingsproblemen waar klanten mee te maken kunnen krijgen. In de interne memo wordt dit nader uitgelegd.



Sommige iPhones en iPads blijken het probleem te vertonen. Het gaat daarbij om het niet kunnen verbinden met een actieve personal hotspot, verbindingen die continu wegvallen of een trage verbinding. Apple raadt de service providers aan om bij personal hotspot-problemen de functie tijdelijk uit te schakelen. Daarna schakel je het weer in. Dit kun je uiteraard zelf ook doen, zonder dat je daar hulp van een service provider bij nodig hebt. Ook raadt Apple aan om hun iOS-versie actueel te houden, iets wat je ook prima zelf kunt doen. Volgens Apple is er geen sprake van een hardware-probleem.

In feite hoef je dus niet naar een Apple Authorized Service Provider te stappen als je hotspot niet goed werkt. Je kunt het gemakkelijk zelf oplossen door de schakelaar uit en weer aan te zetten en alle gebruikelijke adviezen te volgen. Je vindt de schakelaar voor deze functie via Instellingen > Persoonlijke hotspot.

Het kan zijn dat de problemen momenteel vaker aan het licht komen omdat meer mensen de functie moeten gebruiken tijdens het thuiswerken. Omdat het zou gaan om een fout in de software, zou Apple de komende tijd een software-update kunnen uitbrengen om het te fixen. Het is echter onduidelijk of dit in de aanstaande update iOS 13.4 zit, die we komende dinsdag 24 maart verwachten.

