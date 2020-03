Siri geeft corona-advies

Vanwege Apple’s manier van werken worden nieuwe functies vaak eerst in de Verenigde Staten uitgerold. Zo geldt er momenteel ook een gratis boekenactie in de iBook Store, voor mensen die moeten thuisblijven en iets te lezen willen hebben. Maar ook die is alleen te zien als je eerst naar een Amerikaans Apple ID overschakelt. Wat de coronavirus-adviezen betreft krijg je in de VS een vragenlijst met ja- en nee-opties. Het is bedoeld om beter te begrijpen hoe ziek je bent, of het zin heeft om eerste hulp in te roepen en welk nummer je dan moet bellen.



Als je last van symptomen heeft, vraagt Siri je bijvoorbeeld of je in contact bent geweest met mensen die het virus hebben. Ja? Dan zou het daar wel eens mee te maken kunnen hebben. Gaat het om milde klachten, dan zul je het gewoon moeten uitzieken en valt er weinig meer te doen dan afwachten en thuisblijven.

De vragen en antwoorden zijn volgens Apple gebaseerd op die van het CDC en de U.S. Public Health Service, een onderdeel van het Ministerie van Gezondheid. Ook plaatste Apple in de App Store een filmpje van de White House Coronavirus Task Force, waarin een official je toespreekt over wat verstandig gedrag is.

Matig coronavirus-advies voor Nederlanders

Helaas is de Nederlandstalige Siri niet zo slim als het om corona gaat: de assistent begrijpt de meeste vragen fout en denkt dat ‘coronavirus’ een muzieknummer is. Het enige wat Siri in onze eigen taal kan, is doorverwijzen naar het RIVM, iets wat je waarschijnlijk zelf ook al had bedacht. Omdat er nogal wat juridisch geschakeld moet worden voordat Apple dergelijke Siri-vragen ook in Europa gaat aanbieden, kun je het beste je Siri-taal even naar Amerikaans Engels wijzigen, als je per direct behoefte hebt aan een vraag-en-antwoord-sessie. Dit doe je via Instellingen > Siri en zoeken > Siri-stem.

Oprah praat over coronavirus

Via apple.co/oprahtalks/ kun je vanaf nu kijken naar een haastig opgezette show van Oprah Winfrey over het coronavirus. Oprah praat via FaceTime met allerlei mensen die door COVID-19 zijn getroffen. De eerste aflevering is een videocall met Idris Elba, die de diagnose coronavirus heeft gekregen. Hij zit thuis met zijn vrouw uit te zieken. Zelf zit de tv-diva ook al een week thuis.

Bijzonder is dat je geen Apple TV+ abonnee hoeft te zijn om de show te kijken. Oprah Talks COVID-19 wordt gestreamd naar iedereen, in 100 landen. Elke week zijn er nieuwe afleveringen.