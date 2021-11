Onlangs schreven we op iCulture al over problemen met usb-hubs in macOS Monterey, maar sommige gebruikers zijn getroffen door een veel groter probleem. Zowel op Twitter als diverse fora melden gebruikers dat sommige Macs plotseling uit gaan en vervolgens niet meer in te schakelen zijn. De Mac is daardoor onbruikbaar en niets lijkt daarbij te helpen. Het zijn Intel-modellen die getroffen worden.



Mac start niet op na macOS Monterey

De meldingen komen van diverse gebruikers, zowel MacBooks als desktop-Macs. Op Reddit melden gebruikers problemen met MacBook Pro’s met Touch Bar, maar ook een iMac uit 2017. Het probleem begint meestal met het herstarten van de Mac, waarna hij niet meer aan te krijgen is. Ook op Apple’s supportforum melden gebruikers soortgelijke ervaringen, waarbij de Mac plotseling uit gaat en niet meer aan te krijgen is. Sommige Macs blijven in een loop hangen, waarbij het Apple-logo verschijnt en de Mac daarna weer opnieuw opstart. Vervolgens begint hetzelfde rondje weer opnieuw.

Op Twitter stelt Apple in de meeste gevallen de stappen uit dit supportartikel voor, maar dat geeft niet het gewenste resultaat. Ook het resetten van de PRAM en NVRAM zou niet de oplossing voor dit probleem zijn. Apple heeft verder wel een stappenplan hoe je een Intel-Mac kan reactiveren door gebruik te maken van een andere Mac, maar dat werkt alleen met modellen met een T2-chip. Dat zijn doorgaans alleen de modellen vanaf 2018. Als je geen tweede Mac ter beschikking hebt, zou je hiervoor ook langs kunnen gaan bij de Apple Store.

Nog geen definitieve oplossing

Vooralsnog lijkt het er niet op dat er een definitieve oplossing is. Als jij ook getroffen bent, kun je de eerdere besproken mogelijke oplossing hierboven proberen. Lukt dit niet, dan kun je het beste contact opnemen met Apple Support of een afspraak maken met de Genius Bar.

Het is niet de eerste keer dat een soortgelijk probleem na een update naar boven komt. Een jaar geleden waren er soortgelijke klachten bij oude MacBooks en macOS Big Sur, waarbij de modellen ook niet meer aan gingen. Wat de precieze oorzaak is bij het probleem met macOS Monterey, is nog niet duidelijk.