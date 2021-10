Gebruikers op diverse fora melden problemen met usb-hubs in macOS Monterey. Met name usb 3-poorten werken niet goed meer, zelfs bij de hubs van Apple zelf.

De meeste recente MacBooks, met uitzondering van de MacBook Pro 2021, hebben uitsluitend usb-poorten ingebouwd. Veel gebruikers zijn daardoor afhankelijk van usb-hubs en docks, bijvoorbeeld voor het aansluiten van externe schermen en andere accessoires. Het is daardoor extra vervelend dat gebruikers problemen melden met dergelijke hubs, zo meldt MacRumors. Poorten worden soms niet herkend, waardoor er geen data doorgestuurd kan worden.



Problemen met usb-hubs in macOS Monterey

Het probleem blijkt al sinds één van de eerste beta’s van macOS Monterey te spelen. Helaas is dit dus in macOS Monterey 12.0.1 (de definitieve versie die afgelopen maandag uitgebracht is) niet gefixt. Op Apple’s developerforum wordt er melding gemaakt van dergelijke problemen, maar ook op Reddit en Apple’s supportforum wordt er geklaagd.

In sommige gevallen herkent de MacBook de gehele hub niet herkend. Bij de meeste gebruikers die problemen ervaren werkt de usb 3-poort niet goed meer. De HDMI-poort werkt bijvoorbeeld wel, maar via de usb 3-ingang kan geen data meer verzonden worden. Het probleem speelt zowel bij Macs met Apple Silicon-chip als Intel-versies.

De problemen met usb-hubs spelen bij allerlei soorten adapters van verschillende merken, maar ook bij Apple’s eigen usb-c-naar-digitale-AV-multipoort-adapter, zo blijkt uit ervaringen. We hebben dit zelf ook getest en hebben inderdaad ook problemen ervaren met de usb-poort in deze adapter. We kunnen de usb-ingang wel gebruiken om een MacBook op te laden, maar een aangesloten iPhone met een Lightning-naar-usb-c-kabel wordt niet herkend.

Nog geen oplossing beschikbaar

Hopelijk komt Apple binnenkort met een update om dit probleem op te lossen. We weten helaas niet op welke termijn dat gaat gebeuren. Als je afhankelijk bent van dergelijke usb-hubs en nog niet over bent naar macOS Monterey, raden we aan om nog even te wachten. Apple heeft wel al de eerste beta van macOS Monterey 12.1 uitgebracht, maar het is nog niet bekend of deze het probleem oplost. De kans is zeker aanwezig dat Apple voor die tijd nog een tussentijdse kleine update uitbrengt.

Heb jij ook al dergelijke problemen met usb-hubs in macOS Monterey gemerkt? Of werkt alles bij jou zoals voorheen?