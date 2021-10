Apple is van plan om in 2022 een eerste versie van de mixed reality-headset uit te brengen, beweert Bloomberg. Het wordt wel een vrij duur accessoire, alleen voor mensen die voorop willen lopen.

‘Mixed reality-headset komt in 2022’

Mark Gurman van Bloomberg schrijft in zijn Power On-nieuwsbrief dat er waarschijnlijk volgend jaar al een mixed reality-accessoire aan komt. Bloomberg schreef er eerder al over, maar denkt nu ook de aankondiging te kunnen voorspellen. Apple werkt er al meerdere jaren aan en zou over een paar maanden op het punt staan om het accessoire aan te kondigen. Het bedrijf verwacht veel van de achterliggende techniek, waarbij de werkelijke wereld wordt gecombineerd met een virtuele omgeving.



Het gaat om een prijzige headset met geavanceerde chips, schermen, sensoren en avatar-achtige functies. Een eerder gerucht sprak over een prijs van tenminste 3.000 dollar, waardoor het nog geen product voor de massa is. Apple zou er vooral mee willen laten zien waartoe het in staat is met eigen chip. De mixed reality-headset combineert AR en VR en is ook geschikt voor games. Met de M1 (Pro/Max) heeft Apple al indruk gemaakt, maar macOS wordt nog niet gezien als een platform voor games. Door snelle processoren met een high-end display te combineren kan Apple iets maken dat gamers wél aanspreekt. Een eerder gerucht over de mixed reality-headset sprak over een scherm met een gigantische pixeldichtheid van 3.000 dots per inch.

Over een paar jaar verwacht Gurman een echte AR-headset. Tim Cook zegt in interviews regelmatig dat hij erg geïnteresseerd is in een toekomst waarin augmented reality een belangrijke rol speelt. Ook zou de aankondiging van de AR-bril voor Cook een moment zijn om afstand te nemen van zijn rol als CEO.