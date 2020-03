Apple promoot de iPad Pro al jarenlang als een waardig alternatief voor een laptop. Hoewel je met een MacBook nog altijd veel meer kan dan met een iPad, heeft Apple wel stappen gemaakt om de twee iets dichter bij elkaar te brengen. Sinds vorig jaar heeft de iPad zelfs zijn eigen besturingssysteem gekregen in de vorm van iPadOS. Daarmee lijkt de iPad iets minder op een uitgerekte iPhone en staat hij meer op zichzelf. Toch vond ik het serieus werken op een iPad altijd maar onhandig. Met iPadOS 13.4 en de uitgebreide muisbediening op de iPad heeft Apple een flinke stap in de goede richting gezet.



Zo’n anderhalve jaar geleden schreven we in onze iPad Pro 2018 review nog dat de hardware van de iPad Pro alles in huis heeft om je laptop te vervangen, maar dat de software het grootste struikelblok blijft. We pleitten destijds dan ook voor een eigen besturingssysteem in de vorm van iPadOS. Maar ook de ondersteuning voor muizen en trackpads stond hoog op ons verlanglijstje. Anno maart 2020 heeft Apple onze wensen voor een groot deel ingewilligd. Het heeft even geduurd, maar wat ons betreft heeft Apple precies het juiste gedaan.

Artikel geschreven op iPad Voor het testen van de cursorfuncties voor dit artikel hebben we onder andere dit artikel geschreven op de iPad in combinatie met een trackpad en het Smart Keyboard. Alleen het maken van afbeeldingen en gifs hebben we gebruikgemaakt van een MacBook.



Cursorbediening iPad in de juiste vorm

Apple heeft niet simpelweg een macOS-pijltje op het iPad scherm geplakt. Apps op de iPad zijn ontworpen met een touchscreen in gedachte, met grotere knoppen die je makkelijk met je vingers bedient. Een eenvoudig pijltje kan in de praktijk wel, maar werkt lang niet zo prettig als de methode die Apple nu toegepast heeft. De cursor is een eenvoudig klein doorzichtig rondje die zich qua vorm automatisch aanpast aan de knop waar je op klikt. Dat werkt verrassend prettig en intuïtief, waardoor het lijkt alsof het altijd al onderdeel was van de iPad. De cursor zuigt zich als het ware vast aan knoppen in apps, waardoor je minder snel naast klikt.

In negen van de tien gevallen vinden we dit erg praktisch. Alleen als er veel knoppen bij elkaar staan, zoals in het Bedieningspaneel bij het blokje linksboven voor Wi-Fi, Bluetooth en meer, kan het lastig zijn om de juiste knop aan te klikken. Ook vinden we het soms lastig om in te schatten op welke knoppen de cursor nu wel en niet reageert. Hij past zich namelijk niet aan alle knoppen aan, al kan dit ook te maken hebben doordat er nog maar weinig apps aangepast zijn. Hoewel nagenoeg alle apps al direct goed werken met de cursor, kunnen ontwikkelaars hun apps nog verder optimaliseren. Zo krijgt Numbers binnenkort een update waarmee de cursor verandert in een pijltje om cellen groter of kleiner te maken. Ik kan niet wachten totdat apps verder geoptimaliseerd zijn. Het werken met de cursor maakt de iPad wat mij betreft in één keer een stuk productiever. Ik overweeg nu veel vaker mijn laptop links te laten liggen en te werken op de iPad.

Over het algemeen wennen alle functies vrij snel, maar bepaalde iPad-multitasking functies vereisen wel wat oefening om met de cursor te bedienen. Zo gaat het activeren van een app in Slide Over of Split View met je vinger heel eenvoudig, maar met een cursor een app ingedrukt houden en verslepen is wat lastiger. We zouden daarom liever in het submenu bij het ingedrukt houden van een app direct een optie zien om de app in Split View of Slide Over te openen.

Werkt prettig op alle modellen

Het fijne van de toevoeging vinden we ook dat je er niet per se de nieuwste spullen voor nodig hebt. Het werkt zelfs met de betaalbare iPad 2019 in combinatie met een oude eerste generatie Magic Mouse. Hou er wel rekening mee dat je bij de eerst generatie Magic-accessoires te maken hebt met enkele beperkingen. Zo kun je niet scrollen en zijn ook de vele veegbewegingen niet beschikbaar. Wat daar de reden van is, is een kwestie van gissen. Mogelijk is dit een hardwarematige beperking. Als dat het geval is, vinden we het toch fijn dat Apple deze eerste generatie Magic-accessoires in beperkte vorm ondersteunt.

In onze korte test hebben we een iPad Air 2019 gebruikt in combinatie met het Smart Keyboard en een muis en trackpad. Apple komt binnenkort met het Magic Keyboard voor de iPad met ingebouwde trackpad, wat het gebruik nog makkelijker moet maken. Maar met onze setup vinden we het al prima werken, zeker als je bekend bent met de toetsenbordsnelkoppelingen.

Voor wie de iPad Air of iPad 2019 gebruikt, komt Logitech bovendien binnenkort met de Combo-hoes, waar ook een volledig toetsenbord en trackpad in zit. Met een prijs van zo’n €150 bovendien een stuk voordeliger dan Apple’s aankomende Magic Keyboard voor iPad. Normaal gesproken ben ik nooit zo’n fan van accessoires van derden, maar met de cursorondersteuning in iPadOS 13.4 overweeg ik serieus tot de aanschaf van deze hoes.

Ben jij al aan de slag gegaan met de nieuwe cursorondersteuning in iPadOS 13.4? Wij zijn benieuwd wat jouw ervaringen zijn, dus laat het weten in de reacties!