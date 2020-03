Dell Mobile Connect-app voor iPhone

De nieuwe Dell Mobile Connect-app voor iOS bevat allerlei handige functies voor mensen die een Windows-pc van Dell gebruiken en ook een iPhone hebben. Je kunt bijvoorbeeld iOS-notificaties op je Windows-computer ontvangen. Daarnaast kun je het scherm van je smartphone via screen mirroring naar je desktop sturen. Omgekeerd kun je vanaf je iPhone toegang krijgen tot software op de computer. Deze functies waren al beschikbaar voor Android-gebruikers, maar nu hebben iOS-gebruikers er ook iets aan. Volgens de computerfabrikant hoef je nu niet meer je aandacht te verdelen tussen je pc en smartphone terwijl je zit te werken. De notificaties voor telefoongesprekken, berichten en andere meldingen komen gewoon binnen. Je kunt zelfs telefoontjes afhandelen.



Om te kunnen gebruiken heb je iOS 11 of nieuwer nodig, wat bij de meeste mensen wel goed zal zitten. Het werkt alleen op Dell-laptops die in 2018 of later op de markt zijn gekomen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de productlijnen Alienware, G Series, Inspiron, Vostro en XPS. Ook heb je Bluetooth nodig.

Er is dus van alles mogelijk. Je kunt je telefoon bedienen met muis en toetsenbord van je pc. Of sms-berichten versturen vanaf je pc, zonder dat je de Berichten-app van je iPhone open hoeft te hebben. Dell kondigde de functies eerder dit jaar al aan tijdens de techbeurs CES. Toch zijn de mogelijkheden op iPhone en Android nu niet precies gelijk. Het uitwisselen van bestanden is bijvoorbeeld beperkt tot foto’s en video’s, terwijl je op Android ook documenten en muziek kunt versturen. Voor Android-gebruikers is er vandaag ook iets nieuws: zij kunnen nu MMS-berichten versturen vanaf hun Dell-pc – voorzover iemand daar nog gebruik van maakt.

Alternatieven

Heb je geen Dell? Dan zou je ook gebruik kunnen maken van Microsoft’s Your Phone-app, al is die wel wat beperkter qua functionaliteit. Je kunt er bijvoorbeeld telefoontjes mee doorsturen van je iPhone naar je pc, maar screen mirroring is niet mogelijk. Verder is er nog Alienware Mobile Connect (link) , dat vrijwel hetzelfde biedt als Dells’ oplossing.

Voor de Mac: Handoff

Ben je Mac-gebruiker dan heb je uiteraard met Continuiteit en Handoff veel meer mogelijkheden om bijvoorbeeld telefoontjes door te sturen, of iets van het klembord uit te wisselen.