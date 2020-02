Er zijn flink wat aanwijzingen gevonden die wijzen op de komst van CarKey, een functie waarmee je je auto kan openen en starten met je iPhone of Apple Watch. Hebben we straks helemaal geen autosleutels meer nodig?

Een smart home vind je de laatste jaren steeds meer in Nederlandse huishoudens. Als het aan autofabrikanten ligt worden auto’s ook steeds slimmer. Merken als Volvo zijn al een paar jaar bezig om je autosleutels te vervangen door je smartphone. Is de tijd van fysieke autosleutels nu echt voorbij? Een bekende verzekeringsmaatschappij heeft het in ieder geval een paar jaar geleden al zien aankomen.



Misschien ken je de reclame van Centraal Beheer van 2015 nog wel. Een stel inbrekers slaat toe in een groot huis, waarin alles slim is. Van poort tot voordeur en van stofzuiger tot speakers en televisie, alles is op afstand te bedienen en dat werkt iets té goed, want alle deuren gaan open voor de inbrekers.

Wat de inbrekers niet weten, is dat ze het huis binnengedrongen zijn van de baas van ‘een groot elektronicabedrijf’ (*kuch* Apple *kuch*). Terwijl de baas een demonstratie geeft van wat er allemaal mogelijk is, hebben de inbrekers de tijd van hun leven. “It even unlocks my car!”, spreekt de techbaas trots uit, terwijl de inbrekers in hun handjes wrijven. “And the only one with access, is me!”

Het filmpje is natuurlijk een zwaar overtrokken weergave van de realiteit. Het is vooral een knipoog naar wat er komen gaat en anno 2020 lijkt dit dichterbij dan ooit. Maar het filmpje zet je wel aan het denken. Zitten we hier echt nog op te wachten? Kunnen we straks, naast onze portemonnee, ook de autosleutels thuis laten?

Verdwijnt na de pinpas ook de autosleutel?

Hoewel ik dankzij Apple Pay al maandenlang geen gewone fysieke pinpas meer gebruikt heb, durf ik het toch niet aan om zonder een pinpas de deur uit te gaan (hoe graag ik dat ook zou willen). Het meenemen van een pinpas kost niet zoveel moeite, maar bij een sleutelbos met je autosleutels is dat wel anders. Je stopt ze niet zo makkelijk in je zak, zeker niet als je een volle bos bij je hebt. Wat dat betreft kan CarKey een echte uitkomst zijn. Je voordeur kun je dankzij HomeKit-deursloten allang via je iPhone of Apple Watch openen, maar als je vaak met de auto op stap gaat heb je nu toch nog een fysieke sleutel nodig.

Bekijk ook 'iPhone kan binnenkort als autosleutel gebruikt worden' CarKey is een aanstaande nieuwe functie in IOS 13.4. Daarmee kun je je auto openen en bedienen met autosleutels die voorzien zijn van NFC.

Dit probleem kan Apple met CarKey oplossen. Op bepaalde punten is het ook veiliger. Als je nu je autosleutels verliest, kan in principe iedere vinder jouw auto stelen. Met je iPhone is dat niet zo, omdat er mogelijk Face ID, Touch ID of een toegangscode nodig is om je auto van het slot te kunnen halen en te starten. Net als Apple Pay dus, waar je ook altijd een vorm van verificatie nodig hebt.

Maar wat nou als je iPhone of Apple Watch helemaal leeg is? Kun je dan je auto niet meer in? Daar lijkt Apple ook iets op bedacht te hebben, want als we de aanwijzingen mogen geloven werkt het ook als je iPhone leeg is. De NFC-sensor kan dan alsnog je autodeur openen en hem starten. Dit is vergelijkbaar met de ov-functie van Apple Pay genaamd Express-ov-kaart. Op de nieuwste modellen werkt het zelfs als je batterij leeg is, maar een nadeel daarvan is dat je jezelf dan niet hoeft te verifiëren. Iedereen die jouw iPhone heeft, kan dan dus in jouw auto stappen en wegrijden.

Een voordeel van je iPhone als autosleutel, is dat Apple allerlei extra beveiligingsmaatregelen kan toepassen. Dat zie je nu al in Apple Pay. Je kan Apple Pay blokkeren als je iPhone bijvoorbeeld gestolen is. Aangezien de CarKey-sleutels volgens de bronnen ook opgeslagen worden in de Wallet-app, vermoeden we dat Apple eenzelfde soort blokkeerfunctie inbouwt voor de CarKey-sleutels.

Toch zou ik het zeker in het begin nog niet aandurven om – met m’n CarKey-iPhone en Apple Watch op zak – op stap te gaan zonder autosleutels. Hoewel NFC en Apple Pay bewezen hebben dat het betrouwbaar werkt, zou een backup van een fysieke sleutel mij toch een fijn gevoel geven. Hoe zit dat bij jou? Kun jij niet wachten om je autosleutels voortaan thuis te laten? Laat het ons weten in de reacties.