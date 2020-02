iCulture Vandaag: dit was vrijdag 28 februari 2020

Vandaag lees je in onze bijgewerkte verwachtingen voor het maart-event van 2020 of het feestje überhaupt wel door gaat. Heeft Apple nog een event gepland vanwege het coronavirus of presenteren ze de nieuwe producten met een persbericht? Ook lees je vandaag over de diverse Apple Maps-auto’s die in België gespot zijn en stellen we ons de vraag of de CarKey het einde van de autosleutels betekent. Dat en meer in deze iCulture Vandaag!



Opinie, tips en meer

Nieuws

Apps en accessoires

Crossy Road Castle is nu beschikbaar voor Apple Arcade en je kan het met meerdere mensen spelen.

Met deze USB-sticks voor iPhone en iPad kun je bijvoorbeeld makkelijk backups maken.

Deals

De iCulture Deals staat wederom vol met goedkope apps, games, accessoires, iTunes-kaarten en meer koopjes.

Met de Schrikkeldeals van 50five kun je tot 50% korting krijgen op diverse slimme apparaten.

Meer vandaag

Deze apps en updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

Eventbrite (gratis, iPhone, iOS 11.0+) - Verbeterd inloggen en makkelijker evenementen aan je agenda toevoegen.

Agendanotities (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 11.0+) - Populaire notities-app nu in het Nederlands.