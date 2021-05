Nomad Rugged Keychain

Deze nieuwe AirTag-hoes is gemaakt van polycarbonaat en is vast te maken aan een sleutelbos, tas of huisdier. Daar is de AirTag eigenlijk niet voor bedoeld, maar we hebben al heel wat reacties gezien van mensen die het wel van plan zijn. In dat geval wil je dat de AirTag goed beschermd is, omdat honden zomaar in het water kunnen rennen en door de modder woelen. De Rugged Keychain ($30) is echter ook gewoon te gebruiken als je te maken hebt met wat ruigere omstandigheden, bijvoorbeeld aan je fietssleutel. Je hebt keuze uit twee behuizingen: eentje die IP67 waterpoof is en een andere met speakergaatjes.



De Pet Tag ($30) is een apart verkrijgbare variant, maar is in feite gelijk aan de Rugged Keychain. Het metalen plaatje wekt de indruk dat het een gewone ID-hanger voor honden is, waardoor mensen niet zo snel zien dat het in feite een AirTag-hanger is.

Nomad geeft je de mogelijkheid om een tekst te laten graveren op een RVS plaatje. Dit kan bijvoorbeeld de naam en het ID van de hond zijn, maar ook een telefoonnummer of andere contactinformatie. De houder is nauwelijks groter dan de AirTag zelf.

Waarom Apple de AirTag voor huisdieren afraadt

Een AirTag kan worden gebruikt voor allerlei voorwerpen, maar er zijn genoeg mensen die ze ook willen gebruiken om kinderen en huisdieren terug te vinden. Maar eigenlijk is de AirTag daar niet geschikt voor, omdat de locatie niet realtime wordt doorgegeven. Je zult dus moeten zorgen dat de hond binnen Bluetooth-bereik of op gehoorafstand blijft, zodat je een geluidje kunt afspelen. Wil je je hond loslaten in een groter gebied, dan moet je zorgen dat er genoeg mensen met iPhones rondlopen, zodat het Zoek mijn-netwerk gebruikt kan worden voor het doorgeven van de locatie. Het grote probleem is echter dat een huisdier beweegt. Als jij de locatie van 10 minuten geleden doorkrijgt, kan de hond alweer een paar honderd meter verder zijn.

Maar voor mensen die regelmatig een aanplakbiljet aan de boom hangen omdat ze hun kat kwijt zijn, kan het misschien wel een oplossing zijn. Je weet dan in ieder geval waar je ongeveer moet zoeken en je kunt ook zien of de kat nog van locatie verandert, of misschien ergens gewond in een tuintje ligt.

Verkrijgbaarheid Nomad Rugged Keychain en Pet Tag

De Nomad Rugged Keychain en Pet Tag zijn vanaf 19 augustus verkrijgbaar en kosten in pre-order $30. Daarna is Nomad van plan om er $40 voor te vragen. Je kunt kiezen uit zwart of wit en twee behuizingen, met IP67 rating of met speakergaatjes. De AirTag zelf is al IP67 waterbestendig, maar met deze hoes heb je nog wat extra zekerheid dat je AirTag niet ‘verzuipt’.

Nomad heeft meer AirTag-accessoires aangekondigd, zoals een Leather Loop en Leather Keychain. Daarnaast kun je een koord kopen voor je zonnebril, waar je de AirTag in kunt wegstoppen. Je vindt het merk bij diverse winkels, al zullen de nieuwste aanwinsten altijd wat meer tijd kosten:

Bekijk ook onze andere AirTag-accessoires, voor als je je tracker op een andere manier wilt bevestigen. Belkin maakt een redelijk goedkope plastic houder van 13,95 euro maar daarbij zijn de voor- en achterkant van je AirTag niet beschermd.