Over een paar dagen krijgen de eerste kopers van de M1 iPad Pro 2021 hun tablet geleverd. Aan snelheid geen gebrek, want uit de eerste benchmarks blijkt dat hij 50% sneller is dan de vorige generatie.

iPad Pro M1 benchmarks

De nieuwe iPad Pro-modellen met M1-chip komen deze maand uit. Je kunt zoals gebruikelijk kiezen uit een 11-inch en 12,9-inch formaat, al zitten er dit jaar wel grote verschillen tussen. Alleen het model van 12,9-inch is voorzien van een mini-LED-scherm, dat Apple Liquid Retina XDR noemt. Op beide modellen krijg je een geweldige performance. Volgens Apple komt het neer op 50% snellere CPU-performance en een 40% snellere GPU. Maar is dat ook zo?



De benchmarks zijn nu voor het eerst online verschenen op Geekbench, zodat we ze kunnen vergelijken met de A12Z Bionic-chip in de vorige modellen.

De 12,9-inch iPad Pro met M1-chip haalde single core- en multi core-scores van respectievelijk 1718 en 7284. De vorige generatie bleef steken op 1121 en 4656. Grafisch haalde de M1 iPad Pro een Metal-score van 20.578, oftewel 71% sneller dan de vorige generatie. Het ligt ook een stuk hoger dan Apple’s eigen schattingen.

Het klopt dus dat de iPad Pro M1 zo’n 50% sneller is dan de vorige modellen, misschien zelfs tot 55%. Verder is te zien dat de performance vergelijkbaar is met de M1 Mac-modellen uit 2020. De MacBook Air M1 2020 haalde namelijk scores van 1701 en 7378, dus dat zit er dicht in de buurt.

Benchmark-scores van iPad en Mac

Dit zijn enkele gemiddelde multi-core scores:

Zoals te verwachten presteert de M1 ook beter dan de Intel-processoren. Apple heeft nu nog de 16-inch MacBook Pro met Intel Core i9 in het assortiment, maar die haalt slechts scores van 1091 en 6845. Het is daarom verstandiger om op de opvolger te wachten, die ongetwijfeld is voorzien van Apple Silicon. Apple zou daarbij voor een M1X-chip of een M2-chip kunnen kiezen.

De M1 iPad Pro is sinds 30 april in pre-order te bestellen en zullen rond 21 mei bij de eerste klanten arriveren. Volgende week zullen waarschijnlijk ook de eerste reviews online verschijnen, naar verwachting op woensdag 19 mei. Wil je weten op welke punten de iPad Pro 2021 verschilt van de iPad Pro 2020? Lees dan onze vergelijking!

In welke mate de iPads gebruik gaan maken van de performance van de M1-processor is nog de vraag. Het is nu mogelijk om nog krachtiger software te maken, zoals Final Cut Pro voor iPadOS. Hopelijk horen we hier meer over bij de aankondiging van iPadOS 15 in juni.