Zoek je nog een alternatief voor de AirTag, kijk dan eens naar deze: de Chipolo ONE Spot. Hij kost €30 per stuk of €100 voor een pak van 4 stuks. De eerste voorraad met levering in juni is al uitverkocht, de volgende levering komt in augustus.

Chipolo ONE Spot nu te bestellen

Chipolo maakte al Bluetooth-trackers voor aan je sleutelbos, maar de ONE Spot is de eerste die gebruik maakt van het Zoek mijn-netwerk. Dit werd een paar weken geleden al aangekondigd, toen Apple het Zoek mijn-netwerk openstelde voor derde partijen. VanMoof, Belkin en Chipolo kwamen wel in het lijstje voor, concurrent Tile niet.

Wie een AirTag-alternatief zoekt en toch gebruik wil maken van het Zoek mijn-netwerk kan nu dus de Chipolo ONE Spot bestellen. Hij wordt in juni geleverd en kost €30 per stuk. Inclusief verzendkosten ben je echter €35 kwijt, dezelfde prijs die je voor de AirTag betaalt. Voor een losse tracker heeft het daarom niet zoveel zin om voor de plastic Chipolo te kiezen.



De Chipolo ONE Spot voeg je net als een AirTag toe aan het tabblad Objecten van de Zoek mijn-app. Je kunt daarna de locatie van de tracker op de kaart zien via je iPhone iPad en Mac . Het grootste verschil met de AirTag is dat de Chipolo ONE Spot een ring heeft, zodat je deze meteen aan je sleutelbos kunt hangen. Hij heeft een IPX5-rating en is dus iets minder waterbestendig. Besproeiing door de regen is goed te doen, maar je kunt niet onderdompelen in water.



De Chipolo ONE Spot werkt alleen samen met iOS-apparaten en kost €30 plus €5 verzendkosten.

Chipolo heeft ook de speaker extra luid gemaakt. Hij geeft een alarm van 120 dB af als je een geluid laat afspelen. De verwisselbare batterij gaat een jaar mee, vergelijkbaar met de AirTag. De specs zijn verder grotendeels hetzelfde als de al langer bestaande Chipolo ONE, die in meerdere kleuren verkrijgbaar is maar alleen via de eigen Chipolo-app werkt.

Hieronder zie je de belangrijkste verschillen:

Apple AirTag Chipolo ONE Spot Tile Pro Prijs €35 (€30 in 4-pak) €35* (€25 in 4-pak) €35 (€20 in 4-pak) Vorm Rond Rond Vierkant Afmetingen 3,19 cm diameter 3,79 cm diameter 4,2 x 4,2 cm Materiaal RVS met plastic Plastic Plastic met metaal oog Gewicht 11 gram 7,7 gram 15,5 gram Kleur Wit Zwart Wit of zwart Batterijduur 1 jaar 1 jaar 1 jaar Verwisselbare batterij Ja, CR2032 Ja, CR2032 Ja, CR2032 Item zoeken Zoek mijn, Verloren modus Zoek mijn, Verloren modus Tile-app, Community Find Connectivity Bluetooth LE, UWB, NFC Bluetooth LE Bluetooth LE Bluetooth-bereik Max. ca. 100 meter Onbekend Max. 122 meter Ultra Wideband Ja Nee Nee NFC Ja Nee Nee Speaker Ingebouwd, ca. 90 dB Ingebouwd, 120 dB Ingebouwd, 88 dB Oogje Nee Ja Ja Waterbestendigheid 30 minuten op 1 meter (IP67) Spatwaterbestendig (IPx5) Spatwaterbestendig Compatibiliteit iOS iOS iOS en Android, Alexa, Google Assistent

*incl. €5 verzendkosten

Pluspunten: De Chipolo ONE Spot heeft als sterke punten: een lager gewicht, een luidere speaker, de aanwezigheid van een oogje en de zwarte kleur (wat voor sommige mensen aantrekkelijker kan zijn). Ook zal het voor sommige mensen praktisch zijn dat deze tracker helemaal van plastic is gemaakt, waardoor krassen wellicht wat minder opvallen.

Minpunten: De Chipolo ONE is groter dan de AirTag, maar is wel ietsje lichter. Als minpunten vinden we vooral het feit dat er geen NFC en UWB in zit, waardoor Nauwkeurig zoeken niet zal werken. Hij is ook minder waterbestendig.

Bestellen kan hier.