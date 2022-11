Met Apple Music kun je je muziek lossless streamen in een kwaliteit van 24-bit tot 48KHz. High-res lossless kan oplopen tot 192KHz en vereist een externe digitaal-naar-analoog converter (DAC). Door beperkingen van de huidige Bluetooth-technologie die in de AirPods wordt gebruikt kun je zelfs met de allernieuwste AirPods Pro 2022 niet lossless luisteren. Er waren hints dat Apple een eigen codec zou ontwikkelen op basis van AirPlay, waarmee audiostreaming in een hogere kwaliteit mogelijk is. Maar dat is nog niet gebeurd.



Waar wachten we nog op?

Apple-engineer Esge Andersen sprak met What Hi-Fi?, een website gespecialiseerd in high-end audio. Deze man werkt in het akoestische team van Apple en denkt niet dat de huidige Bluetooth-technologie een beperkende factor is. Zelfs met de huidige Bluetooth-technologie en codec-standaarden kan Apple zorgen dat de audiokwaliteit sterk verbeterd, met behoud van een betrouwbare verbinding. “We denken niet dat de codec momenteel een beperking is voor de audiokwaliteit op Bluetooth-producten”. Dat roept de vraag op: wanneer komt Apple dan met iets over de brug?

Iedereen een AirPods Max op zak

Andersen geeft in het interview ook een blikje achter de schermen hoe de tweede generatie AirPods Pro is ontwikkeld en hoe de geluidskwaliteit wordt getest. Apple heeft een panel van geluidsexperts die de engineers feedback geven over de audiokwaliteit. Uiteindelijk is het een compromis, geeft Andersen toe. “Je kunt het niet voor iedereen perfect maken”. Toch heeft Apple bij de tweede generatie wel wat verbeterd, bijvoorbeeld op het gebied van actieve ruisonderdrukking. Dit is volgens Apple 2x beter dan voorheen. Dat Apple hier zo stevig op heeft ingezet, heeft volgens Andersen ermee te maken dat Apple “iedereen een AirPods Max op zakformaat” wilde geven.