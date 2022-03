We kregen heel wat moois te zien tijdens het Peek Performance-event op 8 maart. Maar we kregen niet alles. Zo waren er geen nieuwe MacBooks, AirPods of een eerste glimp van Apple's VR/AR headset.

Het Peek Performance-event van 8 maart is afgelopen en in onze samenvatting kun je zien wat er allemaal is langsgekomen: van een vernieuwde iPhone SE tot een nieuwe Mac Studio desktopcomputer. We kregen heel wat te zien, maar lang niet alles wat er vooraf in ze verwachtingen van het maart-event werd genoemd. Dit zijn de producten die we niet kregen.



#1 High-end Mac mini

Voorafgaand werd de kans op een high-end Mac mini erg hoog ingeschat, ook door ons. We kregen echter meer dan waar we op hoopten, namelijk een compleet nieuwe desktopcomputer genaamd Mac Studio

Ondertussen blijft de Intel Mac mini uit 2020 gewoon verkrijgbaar. Deze heeft een 8e generatie Intel Core i5-processor en is een stuk goedkoper (maar ook een stuk minder krachtig) dan Mac Studio.

#2 Nieuwe MacBooks

We hoopten op een nieuwe MacBook Air, aangezien het huidige instapmodel alweer uit november 2020 dateert. Een nieuwe MacBook Pro leek wat minder logisch, aangezien dit model nog recent is vernieuwd met M1 Pro- en M1 Max-chips.

Maar de MacBooks werden tijdens het evenement helemaal niet genoemd. Waarschijnlijk wacht Apple tot de M2-chip klaar is en de MacBook Air zal dan als één van de eerste aan de beurt zijn. Er zijn geruchten over een redesign met nog smallere schermranden, nieuwe kleuren en mogelijk ook een notch.

Bij de MacBook Pro hopen we op een vernieuwd instapmodel, als vervanger van de huidige 13-inch met M1-chip. Ook deze zou op de M2 kunnen draaien.

#3 Een nieuwe grote iMac of iMac Pro

Na het verschijnen van de 24-inch iMac vorig jaar, werd er met spanning uitgekeken naar een groter model iMac met Apple Silicon. Die kwam er niet. Integendeel, Apple haalde eerder al de iMac Pro van de markt en nu is ook de 27-inch iMac verdwenen. Misschien komen ze ooit nog terug, maar voorlopig even niet.

#4 Geen glimp van een AR/VR-headset

We zullen nog wel een flinke tijd te maken krijgen met geruchten over Apple’s AR/VR-headset. Het was natuurlijk mooi geweest als we een eerste blik (‘peek’) hadden kunnen werpen op dit nieuwe accessoire. Maar dag kregen we niet. Apple is er nog niet klaar voor om het officieel aan te kondigen. De bril zou ergens in de loop van 2022 moeten verschijnen, maar kan ook uitgesteld zijn naar 2023 als we Mark Gurman mogen geloven. Een aankondiging is één ding, maar het kan nog wel behoorlijke tijd duren voordat we er daadwerkelijk eentje op onze neus kunnen zetten.

Tim Cook heeft eerder steeds benadrukt hoe belangrijk AR voor de toekomst van Apple is, dus wat ons betreft mag hij wel eens over de brug komen met wat meer dan alleen ARKit-ervaringen in apps.

Kregen we een ‘peek’ op toekomstige producten? Niet echt: de producten die werden aangekondigd zijn al binnen twee weken te koop. Als het om ‘peak performance’ gaat kregen we wél wat Apple beloofde, want de M1 Ultra-chip is indrukwekkend.

Dingen waar we toch al niet op rekenden

Er zijn producten die pas later in het jaar of pas volgend jaar komen. Deze verwachtten we toch al niet:

Wat er wel aangekondigd werd lees je in onze samenvatting van het maart 2022 event.