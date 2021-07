Microsoft heeft Windows 365 onthuld, waarmee je een volledige versie van Windows in de browser kunt gebruiken. Het werkt op vrijwel alle apparaten, ook op de iPad en Mac. Het kan een uitkomst zijn voor mensen met een Apple Silicon-device, nu er geen Bootcamp meer is.

Windows 365 is geknipt voor een ‘hybride wereld’, aldus Microsoft. Momenteel werkt het alleen voor zakelijke gebruikers, maar de kans is groot dat het ook voor consumenten beschikbaar komt. Windows 365 is geschikt voor elk bedrijf, ongeacht hoe groot. Ook ZZP’ers kunnen er gebruik van maken. Windows 365 zorgt ervoor dat je een virtuele PC in de cloud beschikbaar hebt. Je kunt dit helemaal naar wens aanpassen, net als bij een fysieke pc. Zo kun je bijvoorbeeld 512GB opslag kiezen en 16GB RAM.



Je hebt bovendien volledige Windows-software tot je beschikbaar. De status wordt ook opgeslagen, zodat je op een andere device verder kunt gaan zonder je werk kwijt te raken. Het is vooral goed nieuws voo rmensen die veel op de iPad (Pro) werken, omdat je een volledige desktopomgeving tot je beschikking hebt, met traditionele vensters en software.

De Zero Trust-architectuur moet ervoor zorgen dat alles veilig is. Zomaar inloggen op een virtuele PC kan ook niet zomaar, want er wordt meervoudige authenticatie vereist. Verder is alles versleuteld, inclusief je netwerkverkeer. Microsoft heeft het gebouwd op basis van het Azure Virtual Desktop-platform, zodat beheerders in bedrijven zicht houden op alle cloud-PC’s die in gebruik zijn. Je betaalt een maandelijks bedrag per gebruiker.

Windows 365 gaat op 2 augustus 2021 van start en werkt met Windows 10. Later kun je ook naar Windows 11 overstappen. Je hebt er een recente webbrowser voor nodig, die je vindt op de iPad, Mac, Android en Linux. Er komen twee versies van Windows 365: Business en Enterprise. Beide kunnen worden geconfigureerd met een enkele CPU, 2GB RAM en 64GB opslag als instap, oplopend tot acht CPU’s, 32GB RAM en 512GB opslag aan de bovenkant. Er zijn in totaal 12 verschillende configuraties.