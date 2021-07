iCulture Vandaag: dit was woensdag 14 juli 2021

Wat gebeurde er op Apple-gebied op woensdag 14 juli 2021? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Vandaag publiceerden wij onze preview van de MagSafe Battery Pack. Deze powerbank voor de iPhone 12 werd gisteren door Apple aangekondigd. Wat maakt ‘m uniek? Lees ook over de nieuwste dienst waar Apple aan zou werken: Apple Pay Later. Wordt dit een concurrent voor Klarna en AfterPay? Dat en meer in deze iCulture Vandaag!



Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg

Luistert Siri niet goed? Zo kun je Siri opnieuw instellen en trainen, zodat de assistent je beter verstaat.

Accessoires en devices

Lees in deze preview van de MagSafe Battery Pack wat je moet weten over dit nieuwe accessoire.

Op zoek naar de beste powerbank voor de iPhone? Check hier een paar goede voorbeelden!

En deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

Flightradar24 | Flight Tracker (gratis, iPhone/iPad/ Watch + IAP , iOS 10.0+) - De functie om een specifieke vlucht te volgen is flink verbeterd. Je vindt nu meer informatie over de reis tijdens het volgen.

+ , iOS 10.0+) - De functie om een specifieke vlucht te volgen is flink verbeterd. Je vindt nu meer informatie over de reis tijdens het volgen. Philips Hue (gratis, iPhone/iPad, iOS 13.0+) - Handige nieuwe functies in de Hue-app: je kunt nu bijvoorbeeld een lamp ingedrukt houden om snel de lichtsterkte aan te passen.