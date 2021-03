Betere performance voor Microsoft Teams

Microsoft Teams wordt gaandeweg steeds verbeterd. Dat moet ook wel, met meer dan 115 miljoen actieve gebruikers die de dienst volgens Microsoft heeft. Microsoft heeft beloofd dat er verbeterde performance voor Windows aan zit te komen, waarbij de app minder resources nodig heeft. Nu belooft Microsoft ook dat er een performance-boost voor de Mac-app aan komt. Een officiële aankondiging is het niet; het is slechts te lezen in een forumpost. Ook op de instapmodellen van de MacBook moet het straks beter gaan werken.



Gebruikers klagen op het Microsoft-forum dat de desktopversie van Teams vaak heel wat CPU-kracht vergt en in sommige situaties zelfs totaal onbruikbaar is. Daarom wijken ze liever uit naar Zoom of een andere app, als dat lukt. De gebruikers vermoeden dat het te maken heeft met de onderliggende basis. Ook zou het maanden en zelfs jaren duren om bepaalde bugs op te lossen, klaagt een van de gebruikers.

Microsoft blijkt op de hoogte en werkt eraan om het gebruik van CPU en geheugen te verminderen. Ook zou er ‘fanatiek worden gewerkt aan andere performanceverbeteringen voor de Mac-client’. Er is niet bekendgemaakt wanneer we deze verbeteringen kunnen verwachten. Wel komen er in april enkele nieuwe functies, zoals de mogelijkheid om te reageren op een specifiek bericht door er met de rechtermuisknop op te klikken. Ook komt er een nieuwe manier om emoji te kiezen, waarbij je ook je eigen huidskleur en verschillende categorieën kunt selecteren. Daarbij heb je de keuze uit 800 emoji. Er komt daarnaast een optie voor mensen met een lage bandbreedte.