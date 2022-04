Microsoft Teams nu voor Apple Silicon

Anderhalf jaar nadat de eerste M1 Macs verschenen is Microsoft er klaar voor. De veelgebruikte videoconferenting-software Microsoft Teams is geoptimaliseerd voor de M1-chip en toekomstige Apple Silicon Macs. Je kunt de beta hier downloaden om er alvast van te profiteren. De publieke release volgt later.



Microsoft heeft nog geen officiële aankondiging gedaan. In plaats daarvan werd deze versie bij toeval ontdekt op de website. Deze versie is universeel en geschikt voor zowel Intel als Apple Silicon . De nieuwste Macs kunnen drie soorten apps aan: universele apps die gebouwd zijn voor Apple Silicon én Intel, niet-aangepaste apps die gebruik maken van Rosetta 2 en apps die oorspronkelijk voor de iPhone en iPad zijn ontwikkeld. Die laatste kun je gewoon via de Mac App Store installeren. Op termijn moeten alle apps universeel worden, zodat je geen Rosetta 2 meer nodig hebt.

Microsoft Teams: geen Rosetta 2 meer nodig

Tot nu toe was Microft Teams uitsluitend een Intel-app die je dankzij Rosetta 2 toch kon gebruiken. Dit leidde regelmatig tot klachten over de performance, met als gevolg dat Microsoft al een jaar geleden beterschap beloofde. Ook de beta die nu is verschenen kan nog wat problemen en bugs hebben. Wekelijks komen er nieuwe builds uit van de Microsoft-betasoftware dus hopelijk zijn eventuele bugs snel opgelost. Toch liever een andere app voor videovergaderen? We hebben een lijst!

Je kunt gemakkelijk controleren of een Mac-app al universeel is door het volgende te doen:

Ga naar  > Over deze Mac. Klik op Systeemoverzicht. In de zijbalk klik je onder het kopje Software op Apps. Dit duurt even. In de kolom Soort zie je of het gaat om Intel of Universeel.