Veel geruchten rondom aankomende Apple-producten zijn gebaseerd op vroege prototypes. Dat de geruchten uiteindelijk niet helemaal waar blijken te zijn, is dan ook vaak niet omdat het uit de duim gezogen is. Tijdens de ontwikkelingen van een product schrapt Apple vaak functies, om allerlei verschillende redenen. Voor de speciale iPod-dock in de de eerste Mac mini zijn mogelijk meerdere redenen waarom Apple er uiteindelijk toch vanaf zag.



Mac mini prototype met iPod-dock opgedoken

De foto’s van het prototype zijn gedeeld door het Twitter-account @DongleBookPro, dat eerder ook al een iPod touch-prototype met glimmende achterkant deelde. In deze Mac mini zien we aan de achterkant bovenop een uitsparing met een 30-pin-aansluiting, waar je de op dat moment recente iPod nano in kon stoppen. Het is een mooi voorbeeld van hoe twee totaal verschillende apparaten bij elkaar samen komen.

Wat precies de mogelijkheden van de iPod-dock van deze Mac mini zijn, is lastig te zeggen. Toentertijd waren dergelijke docks vooral aanwezig op speakers, waardoor je de muziek van de iPod op een speaker af kon spelen. Mogelijk kon dat ook via de Mac mini en daarop aangesloten speakers, al is je muziek natuurlijk ook via iTunes af te spelen.

Het is gissen naar de reden waarom Apple hier vanaf gezien heeft. Eén van de redenen kan zijn dat Apple al rekening wilde houden met een veranderende aansluiting. Door de plaatsing van de aansluiting in de dock en het feit dat er een 30-pin aansluiting in zit, zijn de mogelijkheden voor nieuwere iPods beperkt. Een Mac mini gebruik je heel wat jaar, terwijl je een iPod sneller vervangt. Een andere mogelijkheid is dat dit prototype alleen voor intern gebruik was, maar dat zullen we vermoedelijk nooit te weten komen.