iCulture Vandaag: dit was donderdag 16 juni 2022

We beginnen vandaag met een nieuwe reeks artikelen op iCulture: onze previews van de nieuwe software-updates. Te beginnen met misschien wel de meest belangrijke: een preview van iOS 16, gebaseerd op onze hands-on ervaringen met de eerste beta. In de loop van de zomer gaan we uiteraard nog meer testen, om uiteindelijk te eindigen met onze review en een eindoordeel over iOS 16. Plus reviews van alle andere software-updates natuurlijk. Verder hebben we vandaag vernieuwingen in de Herinneringen-app in iOS 16 en nog veel meer!



En deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

HEMA (gratis, iPhone/iPad, iOS 14.1+) - HEMA geeft je nu de mogelijkheid om te retourneren via de app. Vanaf nu zie je je aankopen, lopende bestellingen en afgesloten bestellingen. Deze versie werkt met QR-codes voor aankopen die volledig online zijn betaald en thuisbezorgd.

Evernote (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 13.2+) - Evernote heeft nu drie nieuwe widgets voor je startscherm.

CARROT Weather: Alerts & Radar (gratis, iPhone/iPad/ Watch + IAP , iOS 13.0+) - CARROT Weather heeft nu een nieuwe layout-stijl genaamd Card. Ook kun je makkelijker radarbeelden vergelijken door twee naast elkaar te zetten.