iCulture Vandaag: dit was woensdag 17 juni 2020

Wat gebeurde er op Apple-gebied op woensdag 17 juni 2020? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

De iPhone 4 bestaat 10 jaar en daar staan wij vandaag bij stil. Zo heeft het design nog altijd een grote indruk op ons achter gelaten. We blikken daarom terug en delen onze visie voor de toekomst. Ook hebben we enkele handige MacBook standaarden op een rij gezet, die je helpen bij het verbeteren van je werkhouding als je veel op je MacBook werkt. Dat en meer in deze nieuwe iCulture Vandaag!



Opinie, tips en meer

Nieuws

Apps en accessoires

Check deze MacBook-standaarden voor op je bureau, thuis of op kantoor.

Pokémon Smile is een app waarmee kinderen leren tandenpoetsen.

De vernieuwde bunq v3-app is nu beschikbaar, maar er is veel kritiek op het grote redesign.

Deals

Meer vandaag

Deze apps en updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

Etsy: custom & creatieve items (gratis, iPhone/iPad/ Watch , iOS 12.4+) - AR-support voor deze shopping app.

, iOS 12.4+) - AR-support voor deze shopping app. Pocket Casts (gratis, iPhone/iPad/ Watch + IAP , iOS 11.0+) - De Watch-app is nu volledig op zichzelf, zodat je hem zonder iPhone via Wi-Fi kan gebruiken. Ook kan je daar rechtstreeks op afleveringen downloaden.

+ , iOS 11.0+) - De Watch-app is nu volledig op zichzelf, zodat je hem zonder iPhone via Wi-Fi kan gebruiken. Ook kan je daar rechtstreeks op afleveringen downloaden. ING Bankieren (gratis, iPhone/iPad/ Watch , iOS 12.4+) - Nu ook je telefoonnummer voor sms-codes wijzigen.