Google is begonnen met de uitrol van een nieuw design voor de Google Translate-app voor iPhone en iPad. Het nieuwe design wordt via de servers uitgerold en is daardoor mogelijk voor jou nog niet zichtbaar. Het nieuwe design biedt meer ruimte voor tekst en ook de werking van de app is iets anders.

Al in eind 2021 kreeg de Android-variant van Google Translate een gloednieuw design en nu komt dit nieuwe ontwerp eindelijk ook beschikbaar op de iPhone. Daardoor wordt het ietwat oubollige ontwerp ingeruild voor het zogenaamde Material You-ontwerp dat Google de laatste jaren steeds breder uitrolt. Behalve de nieuwe look, betekent het ook dat Google Translate iets anders gaat werken dan je misschien gewend bent.



Nieuw design Google Translate

De Google Translate-app ruilt de knoppenbalk onderaan in voor drie grote knoppen. Onderaan vind je namelijk (van links naar rechts) de knoppen voor de gespreksmodus, de microfoon en de camera. Je kan daardoor deze functies makkelijker gebruiken, omdat ze rechtstreeks onder je duim zitten. Vlak daarboven vind je de twee talen die je kan kiezen om mee te vertalen. De rest van het scherm bestaat uit één groot tekstveld waar je de te vertalen tekst kan invoeren. In het huidige ontwerp is het onderste gedeelte van de app onbenut gebleven, waardoor het nieuwe ontwerp veel slimmer gebruikmaakt van de beschikbare ruimte.

Het is volgens Google veel makkelijker om talen te kiezen, mede doordat ze dus veel lager in de app staan. Tijdens het typen kun je een taal ingedrukt houden om een andere taal te kiezen die je recent gebruikt hebt. In het hoofdscherm kun je naar beneden vegen om je recente vertalingen te bekijken. Volgens Google zijn de vertalingen ook beter leesbaar door een dynamisch lettertype. De grootte van de letters past zich aan terwijl je typt. Ook kun je gemakkelijker alternatieve vertalingen en definities van woorden bekijken.

Uitrol nieuw ontwerp gestart

Begin februari kondigde Google het nieuwe design voor de iOS-versie aan, maar pas vanaf nu wordt dit nieuwe design uitgerold. Zorg er in ieder geval voor dat je de meest recente update uit de App Store hebt. Daarna is het een kwestie van afwachten tot het nieuwe ontwerp bij jou via de server geactiveerd wordt.