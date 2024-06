Bartender is een populaire app waarmee je je macOS menubalk kunt aanpassen en nieuwe functies kunt toevoegen. Hij staat dan ook in onze lijst van handige Mac-apps waarmee je productiever werkt. Maar dat kan gaan veranderen, want de app is onlangs verkocht aan een nieuwe, onbekende ontwikkelaar en dit heeft tot bezorgdheid geleid onder de huidige gebruikers. Veel gebruikers ontdekten pas dat er sprake was van een overname, nadat MacUpdater een waarschuwing gaf over versie 5.0.52. Daarin werd gesproken over een “stille en dubieuze overname” en adviseerde gebruikers om op hun hoede te

Mysterieuze nieuwe eigenaar

Wat de zaak bijzonder maakt, is dat de maker van de app en de huidige eigenaar geen woord hebben gezegd over de gang van zaken. Uiteindelijk mengde een zekere Reddit-gebruiker met de naam Ordinary_Delivery_79 zich in de discussie met een jolige introductie: “Hoi mensen, de nieuwe eigenaren van Bartender hier! Ons team heeft Bartender twee maanden geleden overgenomen van Ben S, de oorspronkelijke ontwikkelaar.” Het team zou nu bezig zijn met het bijwerken van de certificaten van de app om deze opnieuw te laten ondertekenen door Apple. Dit had eigenlijk in de releasenotes vermeld moeten worden, maar omdat het niet lukte om die met terugwerkende kracht te doen, meldden ze het op hun blog. Als bezorgde gebruikers een mailtje sturen kregen ze dit ook te horen.

De nieuwe eigenaar zegt nauw te hebben samengewerkt met de oorspronkelijke ontwikkelaar Ben, om zijn visie voor de app te begrijpen. Het doel is om veel verbeteringen die hij had gepland te implementeren en de bugs van de afgelopen maanden aan te pakken.

Eind goed, al goed, zou je denken. Toch worden dit soort apps meestal overgenomen omdat de nieuwe eigenaar er potentie in ziet en niet zozeer omdat hij of zij er erg passioneel over is. De nieuwe ontwikkelaar zal zich moeten inlezen in de code en omdat er tot nu toe sprake was van een eenmansproject, is het goed mogelijk dat die code niet goed gedocumenteerd is. Gebruikers vinden het ook verdacht dat de nieuwe eigenaar zich pas na alle controverse heeft gemeld. De officiële website van Bartender maakt ook nog steeds geen melding van de overname, terwijl de nieuwe eigenaar beweert dat dit wel netjes wordt gecommuniceerd op de site.

Reddit-gebruikers wilden weten wie de nieuwe eigenaar van Bartender is, om te kunnen beoordelen hoe ervaren ze zijn in het ontwikkelen van apps en welke apps ze eerder hebben uitgebracht. Maar daarop is nog geen antwoord gekomen. Uiteindelijk kan het nog steeds goed uitpakken, maar mocht je toch op zoek zijn naar alternatieven dan zou je kunnen kijken naar Dozer, Hidden Bar of Vanilla. AccessMenuBarApps, iBar-Menubar en Ice Menu Bar kun je ook overwegen voor het beheren van je menubalk.