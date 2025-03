The Baldwins

Het leven van acteur Alec Baldwin kende de afgelopen periode vele hoogte- en dieptepunten. Nu is er de realityserie The Baldwins waarin we een bijzonder inkijkje krijgen in zijn persoonlijke leven dat hij leidt met zijn vrouw Hilaria en hun zeven kinderen. Hoe is het om zo’n groot gezin op te voeden, terwijl je midden in de schijnwerpers staat? Gedurende het seizoen trakteren The Baldwins ons op grappige momenten aan de keukentafel, openhartige gesprekken over mentale gezondheid en hun steeds veranderende opvoedstijl. Terwijl er in de eerste aflevering ook onzekerheid in de lucht hangt over Alecs aanstaande rechtszaak. Alec en Hilaria proberen hun emoties in balans te houden en het leven van hun kinderen zo stabiel mogelijk. De serie laat verder mooi zien hoe het is om een Baldwin te zijn: chaotisch, hilarisch, vermoeiend, maar vooral vol liefde. We zien daarnaast hoe Alec en Hilaria als koppel fungeren en hoe ze elkaar steunen bij uitdagingen die op hun pad komen. Met zeven kinderen is er in huize Baldwin nooit een saaie dag, maar ondanks alle drukte omarmen Alec en Hilaria het gezinsleven met een energie die aanstekelijk is. Ze laten zien hoe mooi het kan zijn om een buitengewoon gezin te vormen.