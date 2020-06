Apple heeft een nieuwe functie in België uitgebracht. De Dichtbij-functie van Apple Kaarten werkt nu ook in België, zodat je eenvoudig kan zoeken naar restaurants, tankstations, pretparken en andere interessante locaties in de buurt.

De Dichtbij-functie in Apple Kaarten is al heel lang beschikbaar. In Nederland werkt het sinds flink wat jaar, maar om onduidelijke redenen ontbrak deze functie in heel veel landen. Tot voor kort was de functie slechts beschikbaar in dertien landen, maar nu is dit uitgebreid naar in totaal 45 landen. Hier zit ook België bij.



Dichtbij-functie nu ook in België

De Dichtbij-functie komt niet alleen van pas voor inwoners van België, maar ook als je in België op bezoek bent. Je vindt deze functie op tal van plekken op de iPhone, iPad, Mac en Apple Watch. Op de iPhone zie je suggesties voor interessante locaties in de buurt als je in Apple Kaarten op de zoekbalk tikt. Je kan daar filteren op categorieën. Bij bijvoorbeeld tankstations kun je zelfs filteren op keten. Ook is er een Dichtbij-widget, die suggesties geeft voor locaties in de buurt die op dat moment van de dag interessant zijn. Zo zie je ‘s avonds uitgaansgelegenheden en ‘s ochtends plekken om een ontbijtje te eten.

Ook in CarPlay en op de Apple Watch kom je de Dichtbij-functie tegen. Op de Apple Watch zit dit verstopt achter de Zoek-knop in Apple Kaarten, onder het kopje In de buurt. In CarPlay vind je dit ook als je de zoekfunctie gebruikt. De Dichtbij functie is nu dus overal in België beschikbaar, zodat je plekken in je nabije omgeving kan ontdekken. Ook andere landen in Europa hebben de functie nu gekregen, zoals Italië, Oostenrijk, Tsjechië, Ierland, Noorwegen, Zwitserland en nog veel meer. Een complete lijst vind je op deze pagina.

Live ov-info in Nederland

Apple licht op een speciale pagina uit welke functies van iOS in welke landen beschikbaar zijn. Sinds vandaag is daar ook een kopje Real-time Transit toegevoegd. Er is een aantal steden in de VS en landen waar dit beschikbaar is. Ook Nederland staat hier bij, al is dit al sinds de release van iOS 13 beschikbaar. Apple toont live vertragingen en laat in een tijdlijn zien waar je bus, tram, metro of trein rijdt.

Mocht je meer willen weten over deze functie, dan vind je in ons eerdere artikel hierover meer informatie over hoe dit werkt.

Andere nieuwe toevoegingen in Apple Kaarten zijn nieuwe steden voor de Look Around-functie, indoor navigatie in nieuwe winkelcentra en luchthavens en nog veel meer. Helaas vinden we hier geen nieuwe locaties voor Nederland en België.