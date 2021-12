Het verbeterde scrollen zit nu dus in de beta van macOS Monterey 12.2 . De publieke versie van die update verwachten we ergens begin 2022. Eerst verschijnt binnenkort nog de publieke beta.

Dankzij ProMotion zien animaties er op een scherm een stuk beter uit. ProMotion is een schermtechniek van Apple die zorgt voor een hoge refresh rate, waardoor alles veel soepeler oogt. Hier lees je er alles over.

Op Twitter werd voor het eerst melding gemaakt van de ondersteuning van ProMotion in Safari op de MacBook Pro . Op diverse fora merken gebruikers het verschil tijdens het scrollen op. Het scrollen gaat volgens hen een stuk soepeler, met vloeiendere bewegingen en tekst die tijdens het scrollen makkelijker leesbaar is.

De MacBook Pro 2021 heeft een mooi nieuw ProMotion mini-LED display . Naast het feit dat het scherm een hogere resolutie heeft met betere kleuren, biedt het dankzij ProMotion een hogere verversingsgraad. Animaties zien er daardoor vloeiender uit en ook scrollen gaat soepeler. Maar niet overal. In Safari bleek het scrollen nog niet op 120Hz te gaan, tot ongenoegen van gebruikers. In macOS Monterey 12.2 komt daar verandering in, zo blijkt uit de beta.

